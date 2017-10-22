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مقارنة رسمية من «أبل» بين هواتفها الـ3 الجديدة «آيفون 8 وبلس وX»

مقارنة رسمية من «أبل» بين هواتفها الـ3 الجديدة «آيفون 8 وبلس وX»
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تواصل – فريق التحرير:

أصبح عشاق عملاق التكنولوجيا العالمية شركة “أبل” في حيرة بسبب عدم قدرتهم على الاختيار بين الهواتف الثلاثة الجديدة والتي أعلنت عنها مؤخرًا “آيفون 8″، و”آيفون 8 بلس”، و”آيفون X”؛ نظراً لغياب المعلومات الدقيقة أحياناً عن الهواتف الثلاثة.

ومنذ الكشف عن الهواتف الثلاثة، وتنشر العديد من المواقع ووسائل الإعلام معلومات ومقارنات عن الهواتف الثلاثة، ولكن -بحسب متابعين-، فإن بعضها كان متضارباً؛ الأمر الذي أدى بالراغبين في اقتناء منتجات أبل الجديدة إلى مزيد من الحيرة.

“تواصل” تقدم لقرائها، رابطاً خصصته شركة “أبل” على موقعها الرسمي للمقارنة بين الهواتف الثلاثة وباللغة العربية، والذي يوضح جميع الفوارق بين “آيفون 8″، و”آيفون 8 بلس”، و”آيفون X” بدقة عالية.

قارن بين هواتف IPHONE‏ واستخدم القوائم المنسدلة لتغييرها عبرالرابط التالي

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