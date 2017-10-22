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هيئة الولاية توقّع عقد مشروع بناء إدارة المشاريع

هيئة الولاية توقّع عقد مشروع بناء إدارة المشاريع
الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا
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تواصل – فريق التحرير:

وقّع رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، مشروع بناء إدارة المشاريع بالهيئة Project Management Office – PMO مع إحدى الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات.

يشمل المشروع ثلاث مراحل رئيسية: الأولى إدارة مشاريع الهيئة، والثانية نقل المعرفة، والثالثة تنصيب النظام التقني لإدارة المشاريع.

وأوضح مدير مكتب إدارة المشاريع محمد بن إبراهيم الدوسري أن رئيس الهيئة يولي اهتماماً بتأسيس إجراءات العمل بمكتب إدارة المشاريع وأتمتتها، والعمل على هيكلة إجراءات العمل في إدارة المشاريع بالأسلوب العلمي الحديث في الهيئة وفروعها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتابع: نسعى إلى تحسين الجودة وسرعة العمل ومنهجيات إدارة المشاريع بفاعلية من خلال استخدام أحدث تقنيات المعلومات بما يضمن تطبيق تلك المنهجية بشكل عملي؛ مما يقلل في نهاية المخرجات من تعقيدات العمل من جهة، ويرفع كفاءة العمل وجودة مخرجات المشاريع من جهة أخرى.

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