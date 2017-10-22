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5 طُرق للوقاية من «هشاشة العظام».. تعرَّف عليها (إنفوجراف)

5 طُرق للوقاية من «هشاشة العظام».. تعرَّف عليها (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

“هشاشة العظام” من الأمراض الصامتة الأكثر شيوعاً في العالم، تتسبب في ضعف العظام تدريجياً حتى يسهل كسرها بأبسط المسببات المعروفة مثل: السقوط وقد يصل الأمر إلى مجرد الانحناء أو السعال عند البعض.

ويعاني من “هشاشة العظام” الملايين من سكان المعمورة، وتكمن خطورته في أنه ليس له أعراض واضحة، فيما يصيب الرجال والنساء على حد سواء، ولكن النساء في سن اليأس أكثر عرضة للإصابة به من الرجال.

وفي هذا الصدد، نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجراف) يوضح الفرق بين العظام المصابة بالهشاشة والأخرى السليمة للتوعية بخطورته، موضحةً خمس طرق للوقاية منه.

طرق الوقاية من هشاشة العظام:

1- التعرُّض لأشعة الشمس من 10 إلى 15 دقيقة يومياً.

2- الأكل الصحي الغني بالكالسيوم وفيتامين (د).

3- ممارسة الرياضة بشكلٍ دوري.

4- المحافظة على الوزن المثالي.

5- المتابعة الدورية مع الطبيب.

 

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