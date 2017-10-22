«الحليب كامل الدسم» بريء من «حَبّ الشباب»

تواصل- وكالات:

كشفت دراسة جديدة، نُشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، أن الحليب كامل الدسم يساعد على تخفيف «حَبّ الشباب» لدى المراهقين.

وصرح الباحثون أن البعض يعتقد أن الحليب كامل الدسم هو الذي يؤدي إلى ظهور تلك البقع، على اعتبار أنه يحتوي على الكربوهيدرات، ولكن هذا خطأ، حيث أُجريت دراسات على 225 مراهقاً، استهلكوا الحليب كامل الدسم يومياً لفترة طويلة.

وأشاروا إلى عدم وجود أية علاقة بين حب الشباب واستهلاك الحليب كامل الدسم، على حد قول الباحثين من ولاية بنسلفانيا.

كما أشار الباحثون إلى أن الحليب كامل الدسم يحتوي على كمية مهمة من الأحماض الدهنية والبروتينات وهو ما يمثل غذاء صحيا جيدا بالنسبة للمراهق، بالإضافة إلى أنه يساعد على تخفيف حب الشباب لديهم.

وكانت دراسات سابقة قد ربطت الإصابة بـ«حب الشباب» بين صفوف المراهقين بسبب تناول الحليب كامل الدسم، بيد أن البحث الذي نشر في مجلة الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية أكد أنه لا توجد علاقة بين حب الشباب وتناول الحليب كامل الدسم.