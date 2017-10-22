اللغة العربية الرابعة عالميا من حيث الانتشار

تواصل – وكالات:

كشفت أحدث الدراسات المتخصصة باللغات، عن أن اللغة العربية ضمن أكثر عشر لغات انتشارا بالعالم، وأنها احتلت المركز الرابع في تلك القائمة.

وقالت الدراسة إن العربية يتحدث بها سكان في نحو 66 دولة في العالم، ويقدر عدد المتحدثين بها بحوالي 6.6 من سكان العالم، وأصبحت لغة معتمدة رسميا في الأمم المتحدة عام 1974، وفقا لـ “سكاي نيوز”.

وجاء الترتيب التنازلي لقائمة العشر لغات الأكثر انتشارا في العالم كالآتي:

اللغة الألمانية: احتلت المركز العاشر كأكثر اللغات انتشارا، إذ تصل نسبة المتحدثين بها 2.77 في المائة من سكان العالم.

اللغة الفرنسية: احتلت المركز التاسع، وهي اللغة الرسمية في 32 دولة في العالم، وتصل نسبة المتحدثين بها إلى 3.05 في المائة من سكان العالم.

اللغة البنغالية: حلت ثامنة وتبلغ نسبة المتحدثين بها 3.19 في المائة من سكان العالم، منهم حوالي 120 مليون نسمة هم مجموع سكان بنغلاديش.

اللغة البرتغالية: احتلت المركز السابع، بنسبة تصل إلى 3.26 في المائة من عدد سكان العالم يتوزعون بين البرتغال وماكاو وأنغولا وفنزويلا وموزمبيق.

اللغة الروسية: هي أكثر اللغات السلافية وأكثر لغات العالم انتشاراً، وتبلغ نسبة المتحدثين بها 3.95 في المائة.

اللغة الإسبانية: تحتل الإسبانية المركز الخامس بين أكثر اللغات انتشارا في العالم، وتصل نسبة المتحدثين بها إلى 6.25 في المائة، أي حوالي 400 مليون نسمة.

اللغة الهندية: حلت ثالثة بنسبة متحدثين تصل إلى 11.51 في المائة من سكان العالم.

لغة الماندرين الصينية: تقدر نسبة المتحدثين بهذه اللغة بحوالي 18.05 في المائة، وعددهم يتجاوز المليار تقريبا غالبيتهم في الصين.

اللغة الإنجليزية: اللغة الأكثر انتشارا في العالم، ويقدر عدد المتحدثين بها بحوالي 1.8 مليار نسمة يشكلون حوالي 25 في المائة من سكان العالم.

يذكر أن عدد سكان الأرض أكثر من 7.2 مليار نسمة بحسب تقديرات عام 2017، يتحدثون أكثر من 7 آلاف لغة، غير أن ما يزيد على نصف هذه اللغات بات مهددا بالانقراض، بحسب الدراسات.