السجن لـ3 قيادات بمستشفى تحرشوا بممرضة وتسببوا في طلاقها

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تواصل – الرياض:

قضت المحكمة الجزائية بجازان بسجن مدير مستشفى سابق ومدير شؤون طبية وفني “جميعهم مواطنون” بالسجن 11 شهراً، لثبوت إدانتهم بالتحرش بممرضة وإرسال رسائل غرامية لها؛ مما تسبب في طلاقها من زوجها.

وأكدت المحكمة أن مدير الشؤون الطبية قام بإرسال رسائل غرامية للممرضة على جوالها، كانت سبباً في طلاقها من زوجها، وأثبتت الممرضة قيام الثلاثة بالتحرش بها والضغط عليها لإقامة علاقات محرمة مع أحدهم.

وكان أمير جازان وجه بالتحقيق في شكاوى الممرضة التي تتهم فيها الثلاثة بالتحرش بها ونقلها تعسفياً وعدم تمكينها من التوقيع في كشوف الحضور والانصراف.

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التعليقات (٨)اضف تعليق

  2. ٧
    عبدالله_مكة

    وقليل فيهم بعد ماشوهوا سمعتها وتسببوا في ضياع جزء من مستقبلها

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  3. ٦
    زائر

    هذا ما ظهر من آثار الاختلاط ، ﷲ المستعان

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  4. ٥
    زائر

    حسبي الله ونعم الوكيل
    11 شهر يعني فرقت على سنة كاملة ، وين التعويض المالي ؟؟

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  6. ٣
    زائر

    لم يتم إنصافها قانون التحرش خمس سنوات سجن وغرامه 500000 الف ريال طبقوا هذا القانون ليرتدع كل نجس

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  7. ٢
    زائر

    استغفر الله ما ودي اكون مسيء للظن ، لكن 3 أشخاص مختلفين يتحرشون بنفس الفتاة بمحض الصدفة !!

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  8. ١
    زائر

    هل ١١ شهرا كافيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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