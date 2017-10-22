السجن لـ3 قيادات بمستشفى تحرشوا بممرضة وتسببوا في طلاقها

تواصل – الرياض:

قضت المحكمة الجزائية بجازان بسجن مدير مستشفى سابق ومدير شؤون طبية وفني “جميعهم مواطنون” بالسجن 11 شهراً، لثبوت إدانتهم بالتحرش بممرضة وإرسال رسائل غرامية لها؛ مما تسبب في طلاقها من زوجها.

وأكدت المحكمة أن مدير الشؤون الطبية قام بإرسال رسائل غرامية للممرضة على جوالها، كانت سبباً في طلاقها من زوجها، وأثبتت الممرضة قيام الثلاثة بالتحرش بها والضغط عليها لإقامة علاقات محرمة مع أحدهم.

وكان أمير جازان وجه بالتحقيق في شكاوى الممرضة التي تتهم فيها الثلاثة بالتحرش بها ونقلها تعسفياً وعدم تمكينها من التوقيع في كشوف الحضور والانصراف.