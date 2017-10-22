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وفاة 3 معلمات وإصابة 4 في حادث مروري مروع بجدة

وفاة 3 معلمات وإصابة 4 في حادث مروري مروع بجدة
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تواصل – الرياض:

توفيت ثلاث معلمات وأصيبت أربع أخريات حالتهن خطرة، في حادث مروري وقع صباح اليوم بجدة، إثر انقلاب السيارة التي تقلهن، إلى مدارسهن.

ونعى حساب “حقوق المعلم والمعلمة‏” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المعلمات المتوفيات وقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة 3 معلمات قبل قليل وإصابة 4 أخريات بينهن حالة خطرة، جراء حادث انقلاب سيارة كانت تقلهن على أحد الطرق بجدة”.

ونشر الحساب أسماء المعلمات المتوفيات، وقال: رحم الله الأخوات المعلمات: أمل الشريف، غالية المزروعي، سهام القرشي، من مدرسة مجمع عدان ومدارس دوينة”.

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    زائر

    الله يرحمهم جميعا ويشفي المصابين

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  3. ١
    زائر

    الاستاذة غاليه المزروعي اذا هي نفسها كانت تدرسني قبل ١٧ سنه في قريه القوز ربي يرحمك ويغفرلك ويوسع مدخلك 💔

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