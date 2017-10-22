وفاة 3 معلمات وإصابة 4 في حادث مروري مروع بجدة

تواصل – الرياض:
توفيت ثلاث معلمات وأصيبت أربع أخريات حالتهن خطرة، في حادث مروري وقع صباح اليوم بجدة، إثر انقلاب السيارة التي تقلهن، إلى مدارسهن.
ونعى حساب “حقوق المعلم والمعلمة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المعلمات المتوفيات وقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة 3 معلمات قبل قليل وإصابة 4 أخريات بينهن حالة خطرة، جراء حادث انقلاب سيارة كانت تقلهن على أحد الطرق بجدة”.
ونشر الحساب أسماء المعلمات المتوفيات، وقال: رحم الله الأخوات المعلمات: أمل الشريف، غالية المزروعي، سهام القرشي، من مدرسة مجمع عدان ومدارس دوينة”.
الله يرحمهم جميعا ويشفي المصابين
التعليق
الاستاذة غاليه المزروعي اذا هي نفسها كانت تدرسني قبل ١٧ سنه في قريه القوز ربي يرحمك ويغفرلك ويوسع مدخلك 💔