وفاة 3 معلمات وإصابة 4 في حادث مروري مروع بجدة

تواصل – الرياض:

توفيت ثلاث معلمات وأصيبت أربع أخريات حالتهن خطرة، في حادث مروري وقع صباح اليوم بجدة، إثر انقلاب السيارة التي تقلهن، إلى مدارسهن.

ونعى حساب “حقوق المعلم والمعلمة‏” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المعلمات المتوفيات وقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة 3 معلمات قبل قليل وإصابة 4 أخريات بينهن حالة خطرة، جراء حادث انقلاب سيارة كانت تقلهن على أحد الطرق بجدة”.

ونشر الحساب أسماء المعلمات المتوفيات، وقال: رحم الله الأخوات المعلمات: أمل الشريف، غالية المزروعي، سهام القرشي، من مدرسة مجمع عدان ومدارس دوينة”.