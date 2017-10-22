مقتل رئيس بلدية القرى في الباحة على يد زميله

تواصل – الباحة:
قتل رئيس بلدية القرى في منطقة الباحة المهندس محمد الزهراني صباح اليوم الأحد على يد أحد زملائه.
وحسب ما ذكرت مصادر خاصة لـ”تواصل”، فإن موظفًا أقدم على قتل رئيس البلدية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قتل نفسه.
وأكد العقيد سعد طراد المتحدث باسم شرطة الباحة حادثة مقتل رئيس البلدية، وانتشر هشتاق على موقع اتواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان #مقتل_رئيس_بلدية_محافظة_القرى،
وقال سعيد بن سالم العبيدي: “الرجل أفضى إلى ما قدم لاحول ولاقوة الا بالله.”، وقال علي الزهراني: “الله يرحمه ويغفر له.”
وقال ياسرالغامدي: “المصيبه قبلها بفتره موظف يقتل ثلاثه موظفين، في بلدية بلجرشي، والآن موظف آخر يقتل رئيس بلدية القري، ماذا يحصل في بلديات الباحة؟
أما “عبدالمجيد” فقال: “رحمة الله عليه، عرفته عن قرب له مواقف لا تُنسى، نحسبه والله حسيبه أنه كان من المخلصين في حياته وعمله.”
وقال عبدالله اڵۼآمدۑ: “اسال الله ان يرحمه ويغفر له، كان عندنا في بلدية العقيق لاحول ولا قوة الا بالله .”
وقال مآجد بن عبدالله : “قضايا كهذه تحتاج إلى تحقيق فوري ونتائج فوريه، سبق وان حدثت حادثه مشابهه لهذه وراح ضحيتها 3 اشخاص ببلجرشي.”
من جهتها باشرت الجهات الأمنية الحادث، في موقع الجريمة، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.
انا لله راجعون المفروض يفتشون جميع موظفي الدوله حال دخولهم الموقع العمل
التعليق
التعليق
الله يرحمه ويغفر له
ماحدث اليوم من جريمه تعتبر جريمة بشعه
قد تكون هناك مشاكل فيما بينهم ولكن هذا ليس مبرر
فقد ارتكب جريمتين
جريمة قتل رئيس البلديه والجريمة الثانية
هي قيامه بالإنتحار بقتل نفسه
ياليت ان فيه تحقيق دقيق جدا حتى لا يتكرر مثل هذه المآسي. انا لله وإنا إليه ىاجعون
نسال الله يجبر مصاب اها ليهم وغفر للمتوفيين
الله يرحمه ، ويغفر اهم،
لاحول ولا قوة الا لالله،
اذا كان فعلا كثر القتل، لابد من النظر للاسباب،
واكثر سبب لابد ننتبه له، كثرة الفصل التعسفي لخطأ بسيط !!
وقطع الرزق شيء صعب،
لا ادري عن هؤولاء لكن، كثرة القتل بين زملاء العمل ، يدل على توتر العلاقات،
واحنا نشوف كل شوي اقالة لفلان
اكيدفي فساد مختلفين عليه والله اعلم بس البلديات فيها فساد لا يعلمها الا الله
التعليق
أكيد في شي ب الموضع
لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون غفر الله له واستودعنا الله فينا جميعا وفِي أحبابنا ،، إخوتي وأخواتي بعد حفظ الله تعالى لا بد من المحافظة على هذا الذكر والتحصين وهو ( أعوذ بوجه الله الكريم وأسماء الله الحسنى كلها وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر في الأرض ولا في السماء من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان ) .
لم
هذه جريمه
ا
لاحول ولاقوة الا بالله 💔
لاحول ولأ قوة إلا بالله الله يرحم المقتول ايه سبب القتل حتي لو كان مديرك ظالم ارفض طلبه ما تقتله
استغلال السلطة وحرمان الناس من حقوقهم واكل امولهم بل باطل واجبارهم على دفع الرشا او خسارة أموالهم بقوة السلطة المستغلة ممن لايخاف الله فيما يكتسب … من تعليم منطقة عسير الى بلدية ابها الى بلدية الحجرة الى بلدية القرى الكل يدعي ويشتكي وسيظل من ظلم يدعي على الظالم حتى في قبرة الله لايسامح كل ظالم استغل وضيفتة والله يغفر للقاتل ويسكنة فسيح جناتة اعتقد انة ظلم وقهر واجبر على مافعل
الله يرحمهم قاتل اعرفه الله يرحمهم الله يصبر اهلهم