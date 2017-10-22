مقتل رئيس بلدية القرى في الباحة على يد زميله

تواصل – الباحة:

قتل رئيس بلدية القرى في منطقة الباحة المهندس محمد الزهراني صباح اليوم الأحد على يد أحد زملائه.

وحسب ما ذكرت مصادر خاصة لـ”تواصل”، فإن موظفًا أقدم على قتل رئيس البلدية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قتل نفسه.

وأكد العقيد سعد طراد المتحدث باسم شرطة الباحة حادثة مقتل رئيس البلدية، وانتشر هشتاق على موقع اتواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان #مقتل_رئيس_بلدية_محافظة_القرى،

وقال سعيد بن سالم العبيدي: “الرجل أفضى إلى ما قدم لاحول ولاقوة الا بالله.”، وقال علي الزهراني‏: “الله يرحمه ويغفر له.”

وقال ياسرالغامدي‏: “المصيبه قبلها بفتره موظف يقتل ثلاثه موظفين، في بلدية بلجرشي، والآن موظف آخر يقتل رئيس بلدية القري، ماذا يحصل في بلديات الباحة؟

أما “عبدالمجيد” فقال: “رحمة الله عليه، عرفته عن قرب له مواقف لا تُنسى، نحسبه والله حسيبه أنه كان من المخلصين في حياته وعمله.”

وقال عبدالله اڵۼآمدۑ‏: “اسال الله ان يرحمه ويغفر له، كان عندنا في بلدية العقيق لاحول ولا قوة الا بالله .”

وقال مآجد بن عبدالله : “قضايا كهذه تحتاج إلى تحقيق فوري ونتائج فوريه، سبق وان حدثت حادثه مشابهه لهذه وراح ضحيتها 3 اشخاص ببلجرشي.”

من جهتها باشرت الجهات الأمنية الحادث، في موقع الجريمة، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.