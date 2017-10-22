«الكهرباء»: مخالفات المشتركين سبب ارتفاع «الفواتير»

تواصل – الرياض:

حمَّلت شركة الكهرباء في جازان المشتركين المسؤولية جراء مخالفات يرتكبونها تتمثل في تحميل العدادات الكهربائية أكثر من طاقتها، وذلك على إثر شكوى عدد من المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء ومضاعفتها قياساً بالاستهلاك العادي في الأشهر الماضية.

وأكدت الشركة، على لسان مديرها العام علي آل عطيف، أن ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية التي يشتكي منها عدد من المشتركين يعود إلى تحميل العداد الكهربائي فوق طاقته من خلال تشغيل أكثر من وحدة سكنية على عداد كهربائي واحد؛ ما يسهم في ازدياد الأعطال الكهربائية وارتفاع قيمة الفواتير.