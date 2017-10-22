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«الكهرباء»: مخالفات المشتركين سبب ارتفاع «الفواتير»

«الكهرباء»: مخالفات المشتركين سبب ارتفاع «الفواتير»
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تواصل – الرياض:

حمَّلت شركة الكهرباء في جازان المشتركين المسؤولية جراء مخالفات يرتكبونها تتمثل في تحميل العدادات الكهربائية أكثر من طاقتها، وذلك على إثر شكوى عدد من المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء ومضاعفتها قياساً بالاستهلاك العادي في الأشهر الماضية.

وأكدت الشركة، على لسان مديرها العام علي آل عطيف، أن ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية التي يشتكي منها عدد من المشتركين يعود إلى تحميل العداد الكهربائي فوق طاقته من خلال تشغيل أكثر من وحدة سكنية على عداد كهربائي واحد؛ ما يسهم في ازدياد الأعطال الكهربائية وارتفاع قيمة الفواتير.

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التعليقات (٤)اضف تعليق

  1. ٤
    زائر

    والله غلطان انا بيتي بجازان انزل فسنه شهر رمضان وأجازه الحج الفاتورة ٧٠٠٠

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    • ٣
      زائر

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:والله شركة الكهرباء غيرصادقين،أنأمن سكان جدة ونفس المشكلة في جميع مناطق المملكة،هذا العذر الذي يتحججون به شركة الكهرباء.

      اضافة رد
  2. ٢
    زائر

    شركة الكهرباء اذاطلب المواطن اربعه عدادات يعطونه واحد عداد كهرباء وعازل والمنيوم وعازل جدران.والمده عشره اشهر اوسنه يطالب بالكهرباء اناطلبت 3عدادات اعطوني واحد قوة 70امبير..والخدمات رفضويعطوني..

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