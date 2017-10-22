فيديو .. شاب مجهول يعتدي على مُسن في طريقه لصلاة الفجر

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض
أقرا الخبر
اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك

تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك

الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»
أقرا الخبر
الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»

الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»

ترشيحاتنا

«الخارجية» تنفي زيارة أحد مسؤولي المملكة لـ «اسرائيل»

«الخارجية» تنفي زيارة أحد مسؤولي المملكة لـ «اسرائيل»

السجن لـ3 قيادات بمستشفى تحرشوا بممرضة وتسببوا في طلاقها

السجن لـ3 قيادات بمستشفى تحرشوا بممرضة وتسببوا في طلاقها

مقتل رئيس بلدية القرى في الباحة على يد زميله

مقتل رئيس بلدية القرى في الباحة على يد زميله

حساب المواطن: الأسرة بدل الفرد «وحدة أساسية» مستفيدة من الدعم

حساب المواطن: الأسرة بدل الفرد «وحدة أساسية» مستفيدة من الدعم

فيديو .. شاب مجهول يعتدي على مُسن في طريقه لصلاة الفجر

4

تواصل – الرياض:

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مجهول، يقوم بالاعتداء بالضرب على مواطن كبير السن، وهو في طريقه لصلاة الفجر، بالقرب من المسجد.

وطبقاً للمقطع المتداول، يقوم الشاب المجهول، بضرب وركل المواطن المسن حتى يسقط على الأرض، ويستولي على شماغه، ويفر في اتجاه سيارة سوداء اللون كانت تنتظره على بعد أمتار من الموقع.

ويظهر في مقطع الفيديو، مواطن يترجل من سيارته تجاه المسن ويطمئن عليه، ثم يعود سريعاً ليقود مركبته لمطاردة السيارة التي استقلها الجاني.

“تواصل” لم تستطع التحقق من مكان ووقت مقطع الفيديو، وفي انتظار رد الجهات المعنية، ولكن بعض المغردين ذكروا أن الحادثة وقعت في منطقة العليا شمال الرياض.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مؤسس هايكنج السعودية يكشف لـ«تواصل» أسرار المسن ذي الـ84 عاماً وموهبته في تسلق الجبال (فيديو وصور)

مؤسس هايكنج السعودية يكشف لـ«تواصل» أسرار المسن ذي الـ84 عاماً وموهبته في تسلق الجبال (فيديو وصور)

كان يُفطِّر الصائمين بالمسجد.. وصية هندوسي: ادفنوني لا تحرقوا جثماني

كان يُفطِّر الصائمين بالمسجد.. وصية هندوسي: ادفنوني لا تحرقوا جثماني

عبدالسلام البنقالي.. قصة عامل تُوفي في صلاة الفجر صائما بـ«ينبع»

عبدالسلام البنقالي.. قصة عامل تُوفي في صلاة الفجر صائما بـ«ينبع»

ممرضات تركيات يحاولن إجبار مُسن على التدخين في غرفة الإنعاش

ممرضات تركيات يحاولن إجبار مُسن على التدخين في غرفة الإنعاش

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تغريدات وكشكولات..!
مقالات

تغريدات وكشكولات..!

المزيد
«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين
تقارير وحوارات

«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين

المزيد
قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً
تقارير وحوارات

قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً

المزيد
شُهرة في البئر!
مقالات

شُهرة في البئر!

المزيد

التعليقات (٤)اضف تعليق

  3. ٢
    زائر

    السرقات في وضح النهار والاعتداءت على الاشخاص والمحلات ومحطات البنزين تكررت والصوص تمادوا في غيهم ولاينفع الاالحدالشرعي امام الناس والتشهير

    اضافة رد
  4. ١
    ضيف

    من امن العقوبه اسا الدب مافي عقوبه رادعه عليهم

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>