فيديو .. شاب مجهول يعتدي على مُسن في طريقه لصلاة الفجر

تواصل – الرياض:

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مجهول، يقوم بالاعتداء بالضرب على مواطن كبير السن، وهو في طريقه لصلاة الفجر، بالقرب من المسجد.

وطبقاً للمقطع المتداول، يقوم الشاب المجهول، بضرب وركل المواطن المسن حتى يسقط على الأرض، ويستولي على شماغه، ويفر في اتجاه سيارة سوداء اللون كانت تنتظره على بعد أمتار من الموقع.

ويظهر في مقطع الفيديو، مواطن يترجل من سيارته تجاه المسن ويطمئن عليه، ثم يعود سريعاً ليقود مركبته لمطاردة السيارة التي استقلها الجاني.

“تواصل” لم تستطع التحقق من مكان ووقت مقطع الفيديو، وفي انتظار رد الجهات المعنية، ولكن بعض المغردين ذكروا أن الحادثة وقعت في منطقة العليا شمال الرياض.