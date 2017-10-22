تعرّف على الأطعمة المؤثرة سلبياً وإيجابياً على الدماغ

تواصل – وكالات:

توصل فريق بحثي بريطاني ضم مجموعة من أبرز متخصصي أمراض الدماغ والأعصاب في المملكة المتحدة، إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة المؤثرة سلبياً وإيجابياً على صحة الدماغ وفاعليته.

وأكد الفريق البحثي البريطاني أن عدداً معيناً من الأطعمة يمكن لمركباته شحذ القدرة العقلية على الفور، ويُمكن مع اتباع تناولها بانتظام التخلي عن العلاجات، وحماية الجسم بذلك من الأعراض الجانبية، التي يتعرض لها أثناء تناوله لعلاجات الدماغ المختلفة.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الدماغ يستهلك 25% من طاقة الجسم، وعليه فيتأثر الدماغ بميزان السموم التي يحتويها الطعام، في حين نصحت الدراسة بأهمية اعتماد نظام غذائي صحي غني بالمنتجات النباتية، مع ضرورة التقليل أو عدم تناول بعض من الأطعمة؛ لتأثيرها السلبي المباشر على صحة الدماغ.