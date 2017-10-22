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«التعليم» ترصد المدارس غير الملتزمة بـ«ساعة النشاط»

«التعليم» ترصد المدارس غير الملتزمة بـ«ساعة النشاط»
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تواصل – متابعات

ذكرت مصادر أن بعض الإدارات التعليمية في المملكة رصدت عدداً من المدارس غير الملتزمة بتطبيق ساعة النشاط، التي صدر بها قرار من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، محذرة المشرفين والمشرفات التربويين من التساهل في هذا الأمر.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن الإدارات التعليمية حذرت من التقليل بشأن تطبيق ساعة النشاط، وشددت على جميع المدارس بضرورة تطبيقها وفق الدليل الذي تم تعميمه عليها.

وكان نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قد أكد في وقت سابق أن تخصيص ساعة النشاط يأتي إيماناً من الوزارة بأهمية الأنشطة غير الصيفية، التي أصبحت خياراً استراتيجياً تحقق من خلاله المدرسة بناء الشخصية المتكاملة للطلبة.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    ابني شخصية الطالب بمطبخ تم تحويله لفصل دراسي

    اضافة رد

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