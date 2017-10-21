«عمل الجوف» يتحقق من تطبيق المرحلة الثالثة للتأنيث ويوقع عقوبات على المخالفين

تواصل – فريق التحرير:

‏‫وقف مفتشو فرع وزارة العمل في منطقة الجوف على عدد من المحلات لبيع المستلزمات النسائية، وذلك في جولات تفتيشية شملت عددا من المجمعات التجارية في سكاكا، لمتابعة تطبيق قرار تأنيث المحلات وتوظيف السعوديات، بالإضافة إلى التحقق من تطبيق المرحلة الثالثة لتأنيث المحلات، بمشاركة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف عبدالعزيز الرويلي ومساعده للعمل حمدي سعد العنزي ومدير مكتب العمل بسكاكا نفال البقمي وعدد من مفتشي الفرع، إلى جانب الرفد الأمني بقيادة مدير الضبط الميداني بسكاكا المقدم جمال الشمدين.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف عبدالعزيز الرويلي أن جولات التفتيش مستمرة، لافتاً إلى أن اطلاق المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، يأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتين شَمِلَتا محلات بيعِ الملابسِ النسائيةِ الداخلية، وأدواتِ التجميل، ومحلاتِ بيعِ فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائس والعباءاتِ النسائية والإكسسوارات.

وكشف الرويلي أن الجولة التفتيشية أسفرت عن ضبط 27 مخالفة لقرار التأنيث، داعياً عملاء الوزارة بالإبلاغ عن مخالفات نظام العمل والقرارات الوزارية من خلال الموقع الإلكتروني ”معا للرصد” أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.