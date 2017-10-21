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عبر «فرص».. وظائف شاغرة بـ«الأمر بالمعروف»

عبر «فرص».. وظائف شاغرة بـ«الأمر بالمعروف»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن احتياجها لشغل وظائف من ذوي التخصصات الشرعية.

واشترطت الهيئة وجود مؤهل جامعي في التخصصات الشرعية المطلوبة بتقدير لا يقل عن “جيد جدا”.

وحول طرق التقدم للوظائف، قالت الهيئة ‘‘إن التقدم يتم عبر نظام “فرص” على الرابط www.pv.gov.sa، ممن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة، والتقديم عن طريق الفرع الذي يرغب العمل فيه، على أن يقتصر على فرع واحد فقط‘‘.

وأضافت الهيئة، أن الفترة المتاحة للتقديم 15 يومًا، تبدأ تاريخ 1439/3/1هـ وتنتهي 1439/3/15.

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