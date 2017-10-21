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«حرس الحدود» ينقذ 4 مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر بمنطقة عسير

«حرس الحدود» ينقذ 4 مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر بمنطقة عسير
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، صباح أول أمس الجمعة الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠١٧م، من إنقاذ أربعة سعوديين من الغرق.

كان مركز عمق التابع لقطاع القحمه، تلقى بلاغًا من مركز الطوارئ يفيد بتعطل قارب على متنه أربعة أشخاص، وعلى الفور تم تكليف فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية بعمق لموقع الحادث.

وباشرت فرق الإنقاذ مهامها، وإنقاذ القارب، وتبين أن خللا فنيا أصاب محرك القارب، وتم إنقاذهم وهم بصحة جيدة.

وأهاب الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير النقيب خالد بن عالي المطيري، بجميع المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر أثناء الابحار بعمق البحر والاستعانة برقم الطوارئ (٩٩٤) للإبلاغ عن أي حالات، متمنيًا السلامة للجميع.

 

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