«نيويورك تايمز»: تضارب روايات العسكريين الأمريكيين والنيجريين بشأن واقعة «الكمين»

تواصل- سامر محمد:

يحاول البنتاجون الأمريكي التوصل إلى ما إذا كانت القوات الأمريكية التي وقعت في كمين بالنيجر الشهر الجاري، قد تحولت من دوريتها الروتينية إلى القيام بعملية غير مصرح بها، وذلك وفقا لمسؤولين عسكريين.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى أن تلك التساؤلات أثيرت لأن الجنود الأمريكيين والنيجريين الذين شاركوا سويا في الدورية أصدروا شهادات متناقضة بشأن ما إذا كانوا تعرضوا فحسب لكمين أم أنهم تعرضوا لهجوم بعد محاولتهم مطاردة مسلحين إسلاميين.

وتحدثت الصحيفة عن أن هذا الموقف وضع البيت الأبيض في أزمة وعزز المطالب من قبل أعضاء في الكونجرس للبحث عن إجابات بشأن ما الذي كان يفعله الجنود الأمريكيين قبل هجوم 4 أكتوبر الجاري.

كان مسؤولون عسكريون نيجريون تحدثوا عن أن قافلة عسكرية من نحو 50 جنديا نيجريا وأمريكيا يطاردون مسلحين على دراجات نارية حتى عبر المسلحون إلى حدود مالي ليعودوا بعد ذلك ويوقعوا الجنود في كمين، لكن رواية العسكريين الأمريكيين تتناقض مع تلك الرواية، حيث أكدوا على أنهم لم يطاردوا المسلحين، وإنما لاحظوهم فقط وذهبوا للتحدث إلى قادة القرية، وبينما كانوا في طريق العودة إلى القاعدة وقعوا في الكمين الذي أوقع 4 قتلى من الجيش الأمريكي بينهم 3 من قوات النخبة المعروفة بأصحاب القبعات الخضراء، كما قتل 4 جنود نيجريين وأصيب أمريكيين اثنين و6 نيجريين.