دراسة أمريكية: كاميرات الشرطة قد تستخدم بشكل خاطئ

تواصل – سامر محمد:

نشرت إذاعة “إن بي آر” الأمريكية على موقعها الإلكتروني نتائج دراسة وجدت أن الكاميرات المحمولة على جسد الشرطيين الأمريكيين ليس لها تأثير على استخدام الشرطة للقوة أو الشكاوى التي يتقدم بها المدنيين ضد الشرطيين.

ونقلت الإذاعة عن رئيس الشرطة في واشنطن “بيتر نيوشام” أننا فوجئنا بنتيجة الدراسة، فكثير من الناس يعتقدون أن تلك الكاميرات من شأنها أن تغير السلوك، لكن لا يوجد مؤشر على أن تلك الكاميرات غيرت السلوك.

وتحدث “هارلان يو” الذي يعمل لدى شركة تدرس كيفية تأثير التكونولوجيا على قضايا الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية، أن كثيرا من المشاهد التي التقطت مؤخرا وتظهر عنف الشرطة الأمريكية، صورت على يد أحد المارة وليس عن طريق كاميرا الشرطة.

وحذر من أن تلك الكاميرات التابعة للشرطة قد يكون لها تأثير ضار، لأنها قد تسمح للشرطيين بمراجعة الصور قبل كتابة التقارير الأولية عن حوادث العنف.