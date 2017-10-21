بالفيديو.. قرويون في سريلانكا ينقذون فيلاً علق داخل قناة مائية

تواصل – وكالات:

بعدما ظل عالقاً في المياه لأكثر من تسع ساعات، نجح قرويون وعاملون تابعون لهيئة الحياة البرية في إنقاذ فيل سقط في قناة مائية في سريلانكا.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، الفيل وهو يحاول الخروج من المياه العميقة دون جدوى، ما دفع السكان المحليين إلى مد يد العون له.

وبدأت عملية حثيثة لإنقاذ حياة الحيوان الضخم من المياه العميقة، باستخدام الحبال والإطارات. ويعتقد بأن الفيل سقط في القناة ليلة الإثنين وظل محتجزاً فيها حتى شاهده أحد القرويين صباح اليوم التالي.

وفي نهاية المطاف تمكن المنقذون من انتشال الفيل حيث شوهد وهو يخرج من المياه بعد شده بالحبال، ويشق طريقه إلى اليابسة وسط صرخات الابتهاج من المنقذين، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.