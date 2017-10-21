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احذر «الواي فاي».. وهذه الأسباب
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تواصل – وكالات:

أعلن خبير في أمن المعلومات، اكتشاف ثغرات خطيرة شبكة الربط اللاسلكي بالإنترنت “واي فاي” تسمح بقرصنة واختراق المعلومات الشخصية من الأجهزة المتصلة.

وقال الباحث ماثي فانهوف من جامعة “كو لوفين” البلجيكية: إن “شبكات الـ(واي فاي) تجعل المعلومات الشخصية كأرقام بطاقات الدفع المسبق وكلمات السر والمحادثات البريد الإلكتروني في متناول القراصنة”، بحسب شبكة “يورو نيوز”.

وأضاف “فانهوف”: أن “الأجهزة مثل الكومبيوتر واللوحات الرقمية والهواتف الذكية المتصلة بشبكة الواي فاي غير محمية من حملات القرصنة لأنها معرضة للاختراق”.

وأشار الباحث إلى أن الأجهزة التي تعمل بأنظمة “أندرويد – لينوكس – ويندوز – أو إس إكس” وغيرها معرضة بشكل كبير لهذا الخطر، مبينًا أن هذه المخاطر تشمل كذلك نشر برامج خبيثة في الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    الظاهر أحسن نلغي اﻹنترنت بالمرة علشان نرتاح نفسيا.
    كثرة مثل هاﻷخبار تجيب الهم.

    اضافة رد

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