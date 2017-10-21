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حساب المواطن: الأسرة بدل الفرد «وحدة أساسية» مستفيدة من الدعم

حساب المواطن: الأسرة بدل الفرد «وحدة أساسية» مستفيدة من الدعم
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تواصل – متابعات:

كشف برنامج “حساب المواطن” عن اختيارة للأسرة بدلاً من الفرد لتكون الوحدة الأساسية المستفيدة من قيمة الدعم المقدمة عبر البرنامج، وذلك نظراً لكون الأسرة تُعد الوحدة الاقتصادية الرئيسة في المجتمع السعودي.

ووفقا لـ”الوطن” فإن بيانات البرنامج ووثيقة برنامج التوازن المالي، كشفت عن أن رب كل أسرة ذكراً كان أو أنثى، سيكون هو المستفيد الأساسي الذي يستلم قيمة الدعم عبر حسابه البنكي.

ويُعرف البرنامج الأسرة بأنها: “مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج، زوجة، ابن، بنت) ويقطنون في مسكن واحد، كما يندرج تحتهم جميع الأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات في حال كانوا يقطنون في نفس المسكن، ويمكن أن يكون رب الأسرة ذكراً أو أنثى بناءً على حالة الأسرة الاجتماعية”.

وتمثل الأسر السعودية الفئة الأساسية المستفيدة من قيمة الدعم المقدم عبر البرنامج، بالإضافة إلى الأفراد السعوديين غير المتزوجين الذين يعيشون بشكل مستقل عن أسرهم، وأسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، وحاملي بطاقات التنقل، وكذلك الفئات المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

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التعليقات (٩)اضف تعليق

  3. ٤
    زائر

    السلام عليكم
    الاسرة الزوج وزجته ماعندهم أطفال ينزل لهم

    اضافة رد

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