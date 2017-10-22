شاهد.. شاب يوثق لحظة وفاته على سرعة «200 كم»

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا ‘‘إنه لشاب وثق لحظة مصرعه في حادث سيارة، بعد أن كان يقودها بسرعة 200 كم/ساعة، منشغلا بتصوير سرعته بكاميرا جواله‘‘.

ويظهر الفيديو الشاب وهو يقود سيارته بسرعة جنونية على أحد الطرق السريعة، وقد انشغل بتصوير عداد السرعة بكاميرا جواله، حيث بدأ يتجاوز 200 كم/ساعة، لكنه لم يلحظ وقوف سيارة أمامه، حيث كان يسير على الجانب الأيمن للطريق، المخصص للسرعات المنخفضة وسيارات النقل والأعطال، فاصطدم بها بعنف شديد من الخلف، ويبدو أن سيارته انقلبت، وأجمع متداولو المقطع على مصرعه.