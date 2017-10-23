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الصندوق العقاري: 5 سنوات للانتهاء من 500 ألف مستفيد على قوائم الانتظار

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تواصل – فريق التحرير:

قال الصندوق العقاري ‘‘إن 500 ألف مستفيد من مشروعات الإسكان، لا يزالون على قوائم الانتظار‘‘ متعهدا بأن يتم إنهاء انتظارهم خلال 5 سنوات.

ونشر الصندوق مقطع فيديو جراف صغير، عبر حسابه بموقع “تويتر”، مع تغريدة قال فيها: ‘‘الصندوق العقاري، سيقوم بخدمة جميع من هم على قوائم الانتظار وعددهم 500 ألف شخص خلال الـ5 سنوات القادمة، بواقع 7700 ألف شخص شهرياً”.

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التعليقات (٤)اضف تعليق

  1. ٤
    زائر

    لم يستفد احد لحد الان من الدفعات الوهميه التي تصدر كل شهر.

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  3. ٢
    زاعقاب بن صقر.

    لا. ولا يسجل. الا بعد خمس سنوات. ينظر. لو ضعهم ليس كل سنه 7700 شخص. بعد خمس سنوات. يبداء دراسه موضوعهم. علما. ليس هناك دعم من اصله الان اكثر من خمس سنوات لم نجد حل للسكن. وراضوا المواطنين. بقطعه ارض. وقدم عليها قرض وينتظر عشر سنوات. حتى. يأخذ رقم الطلب وبعدها ينتظر خمس سنوات حتى تتم الموافقه عليه. وبعدها خمس سنوات حتى يتم صرف القرض او تعليمات جديده تحول عن ذالك

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  4. ١
    زائر

    اسمي طالع بالصندوق قبل اسبوع وش السالفه بيلطعوني زيادة والا بيعطوني ابني والا بييحبون علي افيدوني

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