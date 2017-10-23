الصندوق العقاري: 5 سنوات للانتهاء من 500 ألف مستفيد على قوائم الانتظار

تواصل – فريق التحرير:

قال الصندوق العقاري ‘‘إن 500 ألف مستفيد من مشروعات الإسكان، لا يزالون على قوائم الانتظار‘‘ متعهدا بأن يتم إنهاء انتظارهم خلال 5 سنوات.

ونشر الصندوق مقطع فيديو جراف صغير، عبر حسابه بموقع “تويتر”، مع تغريدة قال فيها: ‘‘الصندوق العقاري، سيقوم بخدمة جميع من هم على قوائم الانتظار وعددهم 500 ألف شخص خلال الـ5 سنوات القادمة، بواقع 7700 ألف شخص شهرياً”.