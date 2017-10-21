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إلغاء إدخال «رقم الهوية» لشحن بطاقات الاتصال.. وهذا موعد التطبيق

إلغاء إدخال «رقم الهوية» لشحن بطاقات الاتصال.. وهذا موعد التطبيق
مبنى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت شركات الاتصالات بالمملكة بالتعميم على عملائها بإمكانية شحن بطاقات الاتصال بدون الحاجة إلى رقم الهوية أو الإقامة، وذلك بعد موافقة “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات”.

واطلعت “تواصل” على رسالة موجهة من إحدى شركات الاتصالات لعملائها، تقول فيها: “نود إبلاغكم بأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قررت السماح للعملاء بشحن بطاقات الاتصال دون الحاجة لإدخال رقم الهوية أو الإقامة”.

وأشارت الرسالة إلى أنه سيتم العمل بهذا القرار وإلغاء آلية الشحن القديمة المعمول بها منذ عام 2012، بدءاً من يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٦/ ٢/ ١٤٣٩هـ، 2017/11/15.

يشار إلى أن عملاء شركات الاتصالات يحتاجون لإدخال رقم الهوية عند كل عملية شحن أو إعادة شحن أو تحويل رصيد البطاقة مسبقة الدفع.

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بورصة تواصل

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