قائمة الدول الأكثر تعاطياً لـ«الكوكايين» في العالم

تواصل – وكالات:

نشرت صحيفة “تلجراف” البريطانية إحصائية جديدة عن أكثر البلدان تعاطيا للكوكايين في العالم، بالاستناد على بيانات مكتب الأمم المتحدة المختص بالعقاقير والجرائم.

وحسب الصحيفة، فإن ألبانيا تصدرت قائمة دول العالم من حيث الاستهلاك، حيث أن 2.5 في المائة من سكانها، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً، يتعاطون الكوكايين.

وتضمنت قائمة الدول العشر كذلك دول الولايات المتحدة وإسبانيا وأستراليا وهولندا بالإضافة إلى دولتين من أميركا الجنوبية هما شيلي وأوروجواي.

كولومبيا كانت مفاجأة الإحصائية، حيث إنها البلد الأول في إنتاج وتوزيع الكوكايين حول العالم، لكنها احتلت المرتبة 34 في الترتيب من أصل 115 دولة، من استهلاكها لهذه المخدرات، بنسبة تصل إلى 0.7 في المائة من السكان.