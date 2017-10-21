قائمة الدول الأكثر تعاطياً لـ«الكوكايين» في العالم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض
أقرا الخبر
اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك

تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك

الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»
أقرا الخبر
الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»

الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»

ترشيحاتنا

خطوات جديدة من الهند ضد «ذاكر نايك»

خطوات جديدة من الهند ضد «ذاكر نايك»

مصادر: لا صحة لإطلاق سراح الأمير المقبوض عليه بسبب تجاوزاته

مصادر: لا صحة لإطلاق سراح الأمير المقبوض عليه بسبب تجاوزاته

وزير التعليم يتوعد المدارس الأهلية بعقوبات مشددة بسبب ارتفاع نسبة الغياب

وزير التعليم يتوعد المدارس الأهلية بعقوبات مشددة بسبب ارتفاع نسبة الغياب

قائمة مديونيات «ملياردير الخبر» 11مليار ريال..حقوق بنوك وشركات وقروض ورواتب

قائمة مديونيات «ملياردير الخبر» 11مليار ريال..حقوق بنوك وشركات وقروض ورواتب

قائمة الدول الأكثر تعاطياً لـ«الكوكايين» في العالم

قائمة الدول الأكثر تعاطياً لـ«الكوكايين» في العالم
0

 

تواصل – وكالات:

نشرت صحيفة “تلجراف” البريطانية إحصائية جديدة عن أكثر البلدان تعاطيا للكوكايين في العالم، بالاستناد على بيانات مكتب الأمم المتحدة المختص بالعقاقير والجرائم.

وحسب الصحيفة، فإن ألبانيا تصدرت قائمة دول العالم من حيث الاستهلاك، حيث أن 2.5 في المائة من سكانها، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً، يتعاطون الكوكايين.

وتضمنت قائمة الدول العشر كذلك دول الولايات المتحدة وإسبانيا وأستراليا وهولندا بالإضافة إلى دولتين من أميركا الجنوبية هما شيلي وأوروجواي.

كولومبيا كانت مفاجأة الإحصائية، حيث إنها البلد الأول في إنتاج وتوزيع الكوكايين حول العالم، لكنها احتلت المرتبة 34 في الترتيب من أصل 115 دولة، من استهلاكها لهذه المخدرات، بنسبة تصل إلى 0.7 في المائة من السكان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فرع لـ«ماكدونالدز» يبيع الكوكايين بجانب الوجبات!

فرع لـ«ماكدونالدز» يبيع الكوكايين بجانب الوجبات!

إحباط تهريب كمية «كوكايين» في «مواسير سحب حقيبة سفر»

إحباط تهريب كمية «كوكايين» في «مواسير سحب حقيبة سفر»

جمرك ميناء «الملك عبدالله» يحبط تهريب 67 كيلو جراماً من الكوكايين المخدر

جمرك ميناء «الملك عبدالله» يحبط تهريب 67 كيلو جراماً من الكوكايين المخدر

أمريكا: «حزب الله» يُموّل حربه في سوريا بتهريب المخدرات

أمريكا: «حزب الله» يُموّل حربه في سوريا بتهريب المخدرات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين
تقارير وحوارات

«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين

المزيد
قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً
تقارير وحوارات

قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً

المزيد
شُهرة في البئر!
مقالات

شُهرة في البئر!

المزيد
بين طموحين
تدوينات حرة

بين طموحين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>