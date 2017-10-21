«التعليم» تقرر إعفاء قادة المدارس الأهلية المتساهلين مع تغيب الطلاب

تواصل – الرياض:

قررت وزارة التعليم إعفاء قادة المدارس الأهلية الذين يثبت تساهلهم في ظاهرة الغياب التي انتشرت في بعض المدارس وبالذات الثانوية والمتوسطة.

ووفقا لـ”المدينة” فقد أكدت المصادر أنه سيتم كذلك تطبيق عقوبات صارمة تجاه المدارس المخالفة منها إلغاء تصريح المدرسة، وتبعًا لذلك من المتوقع أن تفتح وزارة التعليم طريقة للتواصل والإبلاغ عن المدارس الأهلية المخالفة.

وتحول «الخميس» من كل أسبوع إلى يوم إجازة ثالث للطلاب الذين يتجهون إلى الاستراحات والمقاهي والأسواق.

وكشف وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس في تصريحات صحفية أن “نسبة الغياب يوم الخميس في بعض المدارس الثانوية مرتفعة وغير مقبولة، مشيرا إلى وجود تهاون من قبل الإدارة التعليمية وملاك المدارس وأولياء الأمور”.

وأوضح الوزير أن العقوبات ستفرض نظاما على المدارس وعلى قادتها وعلى الطلاب المتغيبين.