خاصية جديدة في «آيفون» و«آيباد» يمكنها تعقبك واختراقك

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير صحفية عديدة عن وجود خاصية جديدة في شركة “أبل” الأمريكية يمكنها أن تتعقب وتخترق أي هاتف “آيفون” أو حاسب لوحي “آيباد”.

وتعمل خاصية “فيركونت لوكشنز” أو “المواقع المهمة”، على نظام “آي أو إس” على الاحتفاظ بقائمة المواقع الجغرافية والخرائط والتقويم والصور المتكررة والمهمة لدى المستخدم، لتقديم معلومات مفيدة لأي مستخدم اعتمادا على موقعه الجغرافي.

وقالت “أبل” إن كافة المعلومات الجغرافية يتم تشفيرها، ولا يتم مشاركتها مع أي من خوادم الشركة الأمريكية، ولكن تقارير عديدة، أشارت إلى أن هناك ثغرات عديدة في تلك المنظومة، وتسمح باختراق تلك المعلومات الحساسة عن أي مستخدم.

وأوضح موقع “تيكليشوس” التقني المتخصص كيفية تعطيل تلك الخاصية، حتى يحافظ المستخدم على أمن جهازه، والتي جاءت على النحو التالي:

1- انقر على أيقونة “الأمن والخصوصية” في إعدادات الجهاز الذكي، ثم اختر علامة الخصوصية.

2- اختر بعدها أيقونة “خدمات النظام”، ثم انقر على أيقونة “تفاصيل أخرى”، ثم اختر أيقونة أخرى بمسمى “خدمات النظام” أيضا.

3- ستظهر لك قائمة جانبية، اضغط على أيقونة “تعطيل”، سيتم بعدها تعطيل خدمة “المواقع المهمة” من جهازك الذكي.