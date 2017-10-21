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هيئة المهندسين: اكتشاف 280 شهادة مزورة.. وليس لنا علاقة بالتوظيف

هيئة المهندسين: اكتشاف 280 شهادة مزورة.. وليس لنا علاقة بالتوظيف
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تواصل – متابعات:

كشف المهندس جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين عن تجاوز عدد المهندسين والمهندسات المسجلين لدى الهيئة لـ26 ألف مهندس، مقارنةً بتسعة آلاف فقط قبل عامين.

وتوقع “البقعاوي” أن يزيد الرقم خلال الفترة المقبلة، نظرا لاختيارية التسجيل للسعوديين الذين لم ينضم عدد كبير منهم لعضوية الهيئة بعد.

ونفى وفقا لـ “الاقتصادية” أن يكون توظيف المهندسين السعوديين من مهام الهيئة، مشيرا إلى أن الدور الأهم للهيئة، هو إصدار التراخيص للمكاتب الهندسية، وتدقيق الشهادات لمنح الاعتماد المهني للمهندسين، اللذين نتج عنهما الانتهاء من ظاهرة مزوري الشهادات الهندسية.

وأوضح، أن الهيئة بدأت أخيراً في التدقيق على مؤهلات وشهادات الفنيين الهندسيين ومساعدي المهندسين من الوافدين، وتم اكتشاف نحو 280 شهادة مزورة أو غير صحيحة من أصل 18 ألف شخص تم تدقيق شهاداتهم منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وأضاف، “كما قدمت الهيئة دورات مجانية وشبه مجانية، بأسعار لا تتجاوز 200 ريال للدورة، لأكثر من 20 ألف مهندس ومهندسة، خلال سنة ونصف، فضلا عن ابتعاث 200 مهندس إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية بالمجان، وتقديم دورات في اللغة الإنجليزية داخل المملكة لنحو 2500 مهندس، منهم 250 مهندسة سعودية، لتقوية اللغة الإنجليزية في المجال الهندسي وفق المعايير الدولية التي تتبناها الهيئة”.

وتابع، كما استفادت المهندسات السعوديات من نحو 50 دورة متخصصة قدمت خصيصا لهن لرفع كفاءتهن وأدائهن في المشاريع، وتطبيق التأمين الطبي للمهندسين بالتعاون مع شركة “بوبا” بمبلغ 450 ريالا أو 2800 ريال في السنة، بحسب الفئة”.

وبين، أنه من المبادرات التي قامت بها الهيئة في القطاع لتحسين القطاع وتقليل المخالفات في القطاع الهندسي، منع استقدام المهندسين والفنيين من حديثي التخرج الذين تقل خبرتهم عن خمس سنوات، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنتاج في القطاع.، إلا أن غالبية الجهات لا تلتزم بهذا الأمر.

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