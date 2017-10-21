شركات التأمين: 7 أسباب لعدم تغطية بعض الخدمات الصحية

تواصل – الرياض:

قالت شركات التأمين إن هناك أسبابا تقف وراء عدم تغطية بعض الخدمات الصحية، منها عدم دقة ووضوح تفاصيل التغطية العلاجية، بالإضافة إلى رفض هيئة الغذاء والدواء بعض الخدمات. ويأتي ذلك في ظل مطالبة مجلس الضمان الصحي الشركات أخيرا بتغطية 12 منفعة.

وبررت بعض شركات التأمين وفقا لـ”الوطن” عدم تغطيتها لبعض الخدمات الصحية بأن بعض التغطيات للكلفة غير واضحة ومبهمة وتفتح مجالا للجدل بين الشركة والمستفيد، بالإضافة لارتفاع التكلفة وعدم وجود تعاقد مع بعض المستشفيات المتخصصة، وتأخر رد بعض المستشفيات على توضيح بعد المعلومات عن حالة المريض، ورفض المستفيات تقديم الخدمة بحجة عدم السداد، والتباين في أسعار العلاج أو الخدمة، ورفض بعض الخدمات من قبل هيئة الغذاء والدواء. وذكرت مصادر أن بعض الشركات رفعت طلبا لتوضيح التغطيات العلاجية بصورة أدق.

وكان مجلس الضمان الصحي قد ألزم جميع شركات التأمين بتغطية 12 منفعة هي: تكاليف الغسيل الكلوي، وتنظيف الأسنان، وتكاليف حالات الختان للذكور، والإبر الموضعية لعلاج خشونة المفاصل وخشونة الركبة، ومعالجة السكر والضغط، وتغطية المولود من اليوم الأول للولادة، والأمراض الوراثية، والأجهزة الطبية التي تصرف من قبل الطبيب المعالج والمغطاة بالوثيقة، وإعادة التأهيل، وتكاليف النظارات الطبية، وتكاليف السماعات الطبية، والأخطار الشخصية.

فيما أكد مصدر بالشركة التعاونية للتأمين أن النقاط التي أشار إليها مجلس الضمان الصحي لا تتضمن تفاصيل توضيحية، مبينا أنها مبهمة وتفتح الجدال بين الشركات والمستفيدين.

وقال إنه يجب على مجلس الضمان الصحي تفصيل وتوضيح التغطيات العلاجية، فمثلا هناك خلاف حول نقطة الإبر الخاصة بخشونة الركبة لعدم اعتماد هيئة الدواء والغذاء الإبر الزيتية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الطبية، ونحتاج الآن لمزيد من التوضيحات حيال هذا الأمر.

وطرح المصدر مثالا تفاوت في بعض التفاصيل الخاصة في علاج أو تقديم خدمة للمستفيد، وهذا المثال هو النظارات الطبية، إذ إن شركات التأمين ملزمة بتغطية فحص النظر وكذلك توفير النظارة، إلا أنه لا يوجد تفصيل عن نوعية العدسات التي يستخدمها المستفيد، مما يفتح مجالا من الجدل بين الشركة والمؤمن.