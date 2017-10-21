10 فوائد صحية هامة لـ«خل التفاح».. تعرَّف عليها

تواصل – وكالات:

يعد خل التفاح من أفضل أنواع الخل من حيث الفوائد الغذائية، فهو يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، بالإضافة إلى دوره في إضافة نكهة مميزة على العديد من وصفات الطعام.

موقع “لايف هاك” الإلكتروني، يقدم مجموعة من الفوائد المدهشة عن “خل التفاح”:

1- فقدان الوزن: أثبتت العديد من الابحاث أن خل التفاح يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون خاصة في منطقة البطن ومحيط الخصر، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الدهون الثلاثية والكولسترول الضار في الدم، كما يساعد على تنشيط عمليات الايض في الجسم، ويمكن استخدامه عن طريق اضافته للسلطة أو لكوب الماء بشرط الا تزيد كميته في اليوم عن ملعقتين كبيرتين.

2- تنظيم سكر الدم: تشير الدراسات والأبحاث إلى أن تأثير خل التفاح على تنظيم نسبة السكر في الدم بالغ الأهمية، حيث يتداخل الخل مع الكربوهيدرات ويبطئ عملية امتصاص السكر في مجرى الدم، كما خلصت العديد من الابحاث إلى أن خل التفاح يساعد على تخفيض مستوى الجلوكوز للوقاية من مرض السكري.

3 – صحة القلب: يساعد خل التفاح على تنظيم ضغط الدم وتخيض مستوى الكوليسترول الضار، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الخليك، مما يجعل تناول خل التفاح مع وجبات الطعام أمراَ ضرورياً لصحة القلب.

4- محاربة الشيخوخة

تلعب الخصائص المضادة للأكسدة في خل التفاح دوراً هاماً في علاج مشاكل البشرة، وإبطاء شيخوخة الجلد عن طريق الحفاظ على استقرار التوازن الحمضي والقلوي في الجسم.

5- علاج مشاكل البشرة: من فوائد خل التفاح الطبيعي أيضاً انه ينظم درجة حموضة الجلد ويحافظ على نعومة البشرة، فغسل بشرتك به مع الماء قبل الخلود للنوم وصباحاً قبل وضع المرطب، سيساعد على إزالة البقع عن بشرتك واثار حب الشباب وتنقيتها.

6- علاج هشاشة العظام: يساعد خل التفاح على امتصاص العناصر المغذية من الكالسيوم، وهو المعدن الأساسي للوقاية من مرض هشاشية العظام.

7- علاج التهاب الحلق: عند الإصابة بالزكام، يمكن مزج ملعقة من خل التفاح مع الماء والمضمضة به كل عدة ساعات للتخفيف من انسداد الأنف وعلاج التهابات الحلق المصاحبة لنزلات البرد، حيث أن معظم الجراثيم لا تستطيع أن تعيش ضمن بيئة حامضية.

8- صحة الشعر: يمكن لخل التفاح أن يزيد من تالق شعرك ويقويه، عن طريق شطف الشعر به بعد استخدام الشامبو، حيث يمكنك استخدام عبوة شامبو فارغة، تملأ بنصف ملعقة كبيرة من خل التفاح وكوب من الماء البارد، وغسل الشعر به عدة مرات في الاسبوع وستلاحظ نتائج مذهلة.

9- التخلص من السموم: من بين فوائد خل التفاح أنه يساعد على التخلص من السموم، حيث يعمل على موازنة درجة الحموضة في الجسم، وبالتالي تخليص الجسم من سمومه بشكل عام، وأظهرت الأبحاث أن خل التفاح يساعد على تنشيط الدروة الدموية والقلب وإزالة السموم من الكبد.

10- علاج عسر الهضم: إذا كنت ممن يعانون من عسر الهضم، وخاصة بعد تناول عدة وجبات في أوقات متقاربة، فينصح بإضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب ماء وشربه قبل وجبة الطعام بنصف ساعة.