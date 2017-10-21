حوثيون يطالبون بشنق صالح وتعليقه

تواصل – متابعات:

لاتزال الخلافات القائمة بين شركاء الانقلاب على الشرعية في اليمن تواصل اشتعالها، حتى وصلت لمرحلة جديدة ومتطورة من الخلافات.

ووفقا لـ “عكاظ” فقد طالبت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي بشنق المخلوع علي عبدالله صالح وتعليقه على باب اليمن.

ووصفت قناة الحوثيين الرسمية (المسيرة)، المخلوع صالح بالخائن، مشيرة إلى أنه يعمل حاليًا على التخلي عن حليفه زعيم مليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي ، ويحاول الهروب إلى خارج اليمن.

ويأتي ذلك في إشارة إلى التصريحات التي أطلقها المخلوع صالح قبل أيام أنه يدرس تلبية دعوة روسية وجهت له للمشاركة في مؤتمر بالعاصمة موسكو. بحسب موقع “العربية نت”.

بدورها، شنت إذاعة “سام إف إم” التابعة لميليشيات الحوثي، التي تبث من العاصمة صنعاء، هجومًا واسعًا على صالح، عبر معظم برامجها، على خلفية تهديد حزبه رسميًّا بإنهاء الشراكة معهم.

وطالب القيادي الحوثي حمود شرف الدين، وهو مدير إذاعة سام إف إم، صراحة على الهواء بقتل “صالح”، وكال له الاتهامات والأوصاف المشينة.

وكرر اتهامات جماعته بوقوف صالح وحزبه وراء حملة تستهدف فشل وشلّ حركة المؤسسات التي تديرها عناصرهم كسلطة أمر واقع انقلابية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وطالب، عبدالقدوس طه الحوثي، وهو أحد أقرباء زعيم المتمردين، عناصر الميليشيا بالزحف إلى منزل المخلوع، -كما وصفه- لسحله وشنقه على باب اليمن، (معلم تاريخي مهم ومدخل صنعاء القديمة) وهو ما أيده مدير الإذاعة، وحثّ على سرعة تنفيذ هذه المطالب الملحة.