الربيعة يوجه بوقف المبالغة في مراسم استقبال قيادات «الصحة»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض
أقرا الخبر
اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك

تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك

الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»
أقرا الخبر
الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»

الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»

ترشيحاتنا

حساب المواطن: الأسرة بدل الفرد «وحدة أساسية» مستفيدة من الدعم

حساب المواطن: الأسرة بدل الفرد «وحدة أساسية» مستفيدة من الدعم

إلغاء إدخال «رقم الهوية» لشحن بطاقات الاتصال.. وهذا موعد التطبيق

إلغاء إدخال «رقم الهوية» لشحن بطاقات الاتصال.. وهذا موعد التطبيق

خطوات جديدة من الهند ضد «ذاكر نايك»

خطوات جديدة من الهند ضد «ذاكر نايك»

مصادر: لا صحة لإطلاق سراح الأمير المقبوض عليه بسبب تجاوزاته

مصادر: لا صحة لإطلاق سراح الأمير المقبوض عليه بسبب تجاوزاته

الربيعة يوجه بوقف المبالغة في مراسم استقبال قيادات «الصحة»

الربيعة يوجه بوقف المبالغة في مراسم استقبال قيادات «الصحة»
1

تواصل – الرياض:

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة توجيها بوقف المبالغة في مراسم استقبال قيادات الوزارة بما فيهم الوزير عند زيارتهم المحافظات والمناطق، تضمن عدم استقبالهم بالسيارات المستأجرة ومنع اللوحات الترحيبية.

وتضمن توجيه وزير الصحة، وفقاً لـ”المدينة”، وقف استقبال قيادات الوزارة في المطار بالسيارات المستأجرة عند زيارة أي منهم لإحدى المناطق أو المحافظات، واستقبالهم بالسيارات المتوفرة في المديرية، وعدم توفير السكن للقيادي الزائر، وإذا كان هناك ضيافة يجب أن تقدم حسب المتبع في تقديم الضيافة للموظفين.

وشمل التوجيه، عدم المبالغة في استقبال القيادات بوضع لوحات ترحيبية حتى وإن كان الزائر الوزير نفسه، وأن يجري تنسيق استقبال الضيف من منسوبي إدارة العلاقات العامة، وعدم خروج مدير المديرية لاستقبال الزائر في المطار.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مسؤول سابق يتهم «البلديات» بعرقلة فتح مستشفيات خاصة.. والوزارة ترد

مسؤول سابق يتهم «البلديات» بعرقلة فتح مستشفيات خاصة.. والوزارة ترد

عبر «صوتك وصل».. مواطن: مدير مركز صحي بالباحة طردني ولم يصرف لطفلتي العلاج

عبر «صوتك وصل».. مواطن: مدير مركز صحي بالباحة طردني ولم يصرف لطفلتي العلاج

وفاة وزير الصحة التونسي بسبب ماراثون جري

وفاة وزير الصحة التونسي بسبب ماراثون جري

وزير الصحة يوقع اتفاقية شراكة مجتمعية لصالح ذوي الإعاقة

وزير الصحة يوقع اتفاقية شراكة مجتمعية لصالح ذوي الإعاقة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تغريدات وكشكولات..!
مقالات

تغريدات وكشكولات..!

المزيد
«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين
تقارير وحوارات

«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين

المزيد
قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً
تقارير وحوارات

قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً

المزيد
شُهرة في البئر!
مقالات

شُهرة في البئر!

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    الله يوفقك يا د. توفيق، والله إننا نتشرف بوجود وزير مثلك في بلادنا.
    الله يجزاك عنا خير الجزاء ويكثر من أمثالك.

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>