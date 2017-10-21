الربيعة يوجه بوقف المبالغة في مراسم استقبال قيادات «الصحة»

تواصل – الرياض:

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة توجيها بوقف المبالغة في مراسم استقبال قيادات الوزارة بما فيهم الوزير عند زيارتهم المحافظات والمناطق، تضمن عدم استقبالهم بالسيارات المستأجرة ومنع اللوحات الترحيبية.

وتضمن توجيه وزير الصحة، وفقاً لـ”المدينة”، وقف استقبال قيادات الوزارة في المطار بالسيارات المستأجرة عند زيارة أي منهم لإحدى المناطق أو المحافظات، واستقبالهم بالسيارات المتوفرة في المديرية، وعدم توفير السكن للقيادي الزائر، وإذا كان هناك ضيافة يجب أن تقدم حسب المتبع في تقديم الضيافة للموظفين.

وشمل التوجيه، عدم المبالغة في استقبال القيادات بوضع لوحات ترحيبية حتى وإن كان الزائر الوزير نفسه، وأن يجري تنسيق استقبال الضيف من منسوبي إدارة العلاقات العامة، وعدم خروج مدير المديرية لاستقبال الزائر في المطار.