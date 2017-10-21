خطوات جديدة من الهند ضد «ذاكر نايك»

تواصل- سامر محمد:

تخطط الهند لإرسال طلب رسمي إلى المملكة وماليزيا لترحيل الداعية الإسلامي الهندي “ذاكر نايك” والذي يعتقد أنه يعيش أو يسافر إليهما كثيرا، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة التحقيقات الوطنية الهندية انتهت من إعداد تحقيق مفصل بشأن أنشطة وصفتها بـ”الإرهابية” للداعية وسعت للحصول على مساعدة وزارة الداخلية الهندية ضده.

وأضافت أن الوكالة ستعلن عن مذكرة الاتهام ضد “نايك” ومن وصفتهم بأتباعه ومؤسسة البحث الإسلامية الهندية التي أسسها بعد الحصول على دعم وزارة الداخلية والنيابة، والتي ستستخدم لإرسال طلب ترحيل رسمي إلى ماليزيا والسعودية.

وتستند تحقيقات مكتب التحقيقات الوطني في الهند ضد “نايك” إلى الخطب التي ألقاها، حيث يزعم المكتب أن تلك الخطب تسببت في تشدد عدد من الشباب المسلم في الهند وخططوا لتنفيذ هجمات في الهند، حسب الصحيفة.