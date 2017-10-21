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مصادر: لا صحة لإطلاق سراح الأمير المقبوض عليه بسبب تجاوزاته

مصادر: لا صحة لإطلاق سراح الأمير المقبوض عليه بسبب تجاوزاته
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تواصل – الرياض:

أكدت مصادر عدم صحة ما تم تداوله، اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إطلاق سراح الأمير الذي ظهر في مقاطع فيديو تتضمن تجاوزات وانتهاكات بحق مواطنين ومقيمين، وقُبض عليه حينها بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -.

وأوضحت المصادر أن الأمير المقبوض عليه في شهر شوال الماضي لايزال موقوفا لدى الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الهاشتاق المتداول  مُغرِض ولا أساس له من الصحة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرا فوريا بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع المشينة لما فيها من تجاوزات وانتهاكات؛ تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم.
وشدَّد الأمر الملكي على عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي؛ لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، والتزامًا أصيلاً به، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.
كما شدَّد الأمر الملكي على رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة، وتطبيق الشرع بحقهم.

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    أبو البرااء

    وفق الله سلمان بن عبدالعزيز لما يحبه ويرضاه ونسأل الله أن يجعله ممن يقيم حدودك ويحل حلالك ويحرم حرامك سلما لأولياء الله حربا على أعداءه

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