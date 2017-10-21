مواطن يتفاجأ بنفوق جميع أبقاره في بيشة (فيديو وصور)

تواصل – فهد الأكلبي:

فوجئ أحد المواطنين بشمال محافظة بيشة بمركز النقيع بمنطقة عسير، بنفوق سبع من أبقاره صباح اليوم الجمعة.

وقال المواطن محمد ناصر الحكيم الشهراني: إنه فوجئ بنفوق هذا العدد في صباح اليوم الجمعة، مضيفاً: “أن سبب نفوقها هو المكعبات والأعلاف التي أكلتها؛ بناءً على كشف الطبيب البيطري في العيادة الخاصة بمركز النقيع” – على حد قوله-.

وناشد الشهراني بضرورة فتح مركز لفرع الزراعة والثروة الحيوانية بمركز النقيع؛ لكثرة المواشي والمزارع، ووجود ثلاث أسواق شعبية من أكبر الأسواق بالمنطقة والمختصة في بيع وشراء المواشي والأعلاف.