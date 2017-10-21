مواطن يتفاجأ بنفوق جميع أبقاره في بيشة (فيديو وصور)

تواصل – فهد الأكلبي:
فوجئ أحد المواطنين بشمال محافظة بيشة بمركز النقيع بمنطقة عسير، بنفوق سبع من أبقاره صباح اليوم الجمعة.
وقال المواطن محمد ناصر الحكيم الشهراني: إنه فوجئ بنفوق هذا العدد في صباح اليوم الجمعة، مضيفاً: “أن سبب نفوقها هو المكعبات والأعلاف التي أكلتها؛ بناءً على كشف الطبيب البيطري في العيادة الخاصة بمركز النقيع” – على حد قوله-.
وناشد الشهراني بضرورة فتح مركز لفرع الزراعة والثروة الحيوانية بمركز النقيع؛ لكثرة المواشي والمزارع، ووجود ثلاث أسواق شعبية من أكبر الأسواق بالمنطقة والمختصة في بيع وشراء المواشي والأعلاف.
الله يعوض عليه وين اهل ال الخير