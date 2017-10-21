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«استشاري» ينصح بعدم «الحمل» لمدة سنة ونصف في هذه الحالة

«استشاري» ينصح بعدم «الحمل» لمدة سنة ونصف في هذه الحالة
3

 

تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور خالد النمر اسْتشَاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم الحمل لمدة سنة ونصف بعد عملية تكميم المعدة.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”: “مهم: ينْصَح بعدم الحمل لمدة سنة ونصف بعد عملية تكميم المعدة.. للمحافظة على سلامة الحمل ونجاح الهدف من العملية”.

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    زائر مزرور

    ويش جبت جديد ؟!!! ولا اصلا عدم الحمل الا بعد 2 سنه من التكميم يا دكثور..

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  2. ٢
    زائر6

    ويش جبت جديد ؟!!! ولا اصلا عدم الحمل الا بعد 2 سنه من التكميم يا دكثور..
    انصح الاخوات اللاتي عملن تكميم المعدة من عدم الحمل الا بعد سنتين و الاهتمام بصحتهن و التاكد من عدم وجود هشاشة في العظام و تفقد فيتامين دال d vitamin

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