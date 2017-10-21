«استشاري» ينصح بعدم «الحمل» لمدة سنة ونصف في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:
نصح الدكتور خالد النمر اسْتشَاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم الحمل لمدة سنة ونصف بعد عملية تكميم المعدة.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”: “مهم: ينْصَح بعدم الحمل لمدة سنة ونصف بعد عملية تكميم المعدة.. للمحافظة على سلامة الحمل ونجاح الهدف من العملية”.
ويش جبت جديد ؟!!! ولا اصلا عدم الحمل الا بعد 2 سنه من التكميم يا دكثور..
ويش جبت جديد ؟!!! ولا اصلا عدم الحمل الا بعد 2 سنه من التكميم يا دكثور..
انصح الاخوات اللاتي عملن تكميم المعدة من عدم الحمل الا بعد سنتين و الاهتمام بصحتهن و التاكد من عدم وجود هشاشة في العظام و تفقد فيتامين دال d vitamin
سلام علايكم جزاك الله خير وشكر