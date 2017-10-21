«استشاري» ينصح بعدم «الحمل» لمدة سنة ونصف في هذه الحالة

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نصح الدكتور خالد النمر اسْتشَاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم الحمل لمدة سنة ونصف بعد عملية تكميم المعدة.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”: “مهم: ينْصَح بعدم الحمل لمدة سنة ونصف بعد عملية تكميم المعدة.. للمحافظة على سلامة الحمل ونجاح الهدف من العملية”.