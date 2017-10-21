بالفيديو والصور.. شرطة الرياض تُطيح بـ«الحدث» المعتدي على الوافد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، القبض على حدث اعتدى على وافد وسلبه في وضح النهار.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ ظهر فيه أحدهم وهو يقوم في وضح النهار بالاعتداء على أحد الوافدين وسلبه؛ ومن ثم ارتكاب الفرار على متن مركبة رفق آخرين إِلَى جهة غير معلومة.

وبالنظر إِلَى أهمية الحادثة وجرأة الجناة على الأموال والأنفس المعصومة فقد قامت الأجهزة الأمنية، ممثلة في إِدَارَة دوريات الأمن بمنطقة الرياض بتشكيل فريق عمل على قدر عَالٍ مِنْ الكفاءة والخبرة؛ عمل على وضع الخطط الأَمْنية الكفيلة بالإطاحة بالجناة.

ووَفْقَاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد تمكن فريق العمل في وقت قياسي من ضبط المتهم الذي ظهر في المقطع (حدث سعودي الجنسية)، وجرى إيداعه دار الملاحظة الاجْتِمَاعِيّة.

وبعرضه على المجني عليه استطاع التعرف عليه في الحال، وبسماع أقواله أَقَرَّ بما نسب إِلَيْهِ ومشاركته لآخرين في واقعة السلب (جاري العمل على ضبطهما).

وجرى إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاماً حَسْبَ الاختصاص تَمْهِيدَاً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وَزَارَة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء، وأن الجهات الأَمْنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه كائناً من كان المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.