قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً

تواصل – خاص – هبة حجاب:

نجح الشاب عبدالعزيز الغامدي في إدخال الفرحة إلى قلب والدته “نهية الغامدي”، التي ظلت تبحث عن صديقتها وجارتها العزيزة “نوير العتيبي” أكثر من 20 عاماً، حيث تمكن ابنها من الوصول إليها من خلال تغريدة نشرها على “تويتر” تفاعل معها عدد من المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي، إلى أن وصلت إلى متحدث مديرية الصحة بالطائف عبدالهادي الربيعي، الذي ساعد في العثور على رقمها، ونجح في لم شمل “نهية” و”نوير”، من زمن الطيبين.

مواقف ومعارف لا تنسى

يقول الشاب عبدالعزيز الغامدي، في تصريحات خاصة لـ “تواصل”: “نوير صديقة والدتي وجارتها منذ أكثر من 20 عاماً، وقبل حتى أن أصل للدنيا، كانوا دائماً مع بعض يتحدثون ويصلون بعضهم، وبينهم مواقف ومعارف لا تنسى، فحين حملت الوالدة بي وكانت تعبانة والوالد كان في حرب تحرير الكويت، تركت صديقتها “نوير” بيتها وزوجها وجلست مع الوالدة أسبوع كامل ترعاها، وتغسل لها ملابسها وتطبخ لها من قوة الصداقة، فكانت هي أفضل صديقاتها وأقربهن لها”.

جيران في خميس مشيط

وأضاف الغامدي قائلاً: ” ثم كان الفراق بعد أن نقلنا من خميس مشيط من حي لحي، ولم تكن هناك وسائل تواصل، وبعد الفراق لم تنسَ والدتي صديقتها الوفية، وكل يوم تقول أنا افتقدت صديقتي أنا أريد أن أراها”.

وأضاف: في محاولات للبحث عنها رجعت والدتي إلى الحي القديم الذي كنا نسكن فيه، ولكنها لم تجدها وبقيت أكثر من عام تبحث عنها في الحي القديم، ثم نقلنا إلى الباحة ومنذ 20 عاماً ظلت والدتي تبحث عنها، لدرجة أنها كانت تذهب لشركة الاتصالات لتبحث عن رقم هاتف مسجل باسمها، وقالوا لها أنك لن تجديها بهذه الطريقة وفي يوم ونصف عثرنا عليها في تويتر من خلال تغريدة.

أردت أن تفرح أمي

واستطرد “الغامدي”: “كنت أريد إسعاد الوالدة فنشرت تغريدة، ولم يكن في بالي أنها ستنتشر ويأتيها كل هذا الدعم، من إعادة التدوير وساعدني عدد من المشاهير في تويتر، واستفدت من متابعينهم في نشر التغريدة على نطاق واسع، وكلهم ساعدوني منهم مشعل الغامدي وطلال الغامدي وشاعر خليجي وإعلاميون كثيرون.

متحدث صحة الطائف

وأردف قائلاً: “بعدها تفاجأت بمتحدث مديرية الصحة بالطائف عبدالهادي الربيعي، يتواصل معي عبر الخاص في “تويتر”، ويقول إنه يعرف صديقة والدتي “نوير”، وطلب مني نصف ساعة للبحث عن رقمها، والتأكد أنها هي حيث الأسماء تتشابه، وكنت وقتها في العمل وأبلغت الوالدة، واتصلت على ولدها وحصلت على رقم نويره أخيراً.

وأكمل الغامدي: حين سمعت صوتها نزلت دمعهتا وبكت، وذهبت لغرفتها ومن وقت الحصول على رقمها كل يوم يتكلمون مع بعض بالساعات، وهم الآن يخططون للقاء في الطائف خلال الأيام المقبلة.

مشاهير تويتر

وتابع الشاب عبدالعزيز الغامدي، “بعد ما وجدت أمي صديقتها، تواصل معي عدد من مشاهير “تويتر”، والمسؤول بالطائف، وطلبوا مني أن أخبر الوالدة تدعو لهم.

وأشار، إلى أن مواقع التواصل لها سلبيات لكن نستطيع الاستفادة منها في مواضيع إنسانية، مثل مساعدة مريض فكم من إنسان مصاب بأمراض وحروق، تغريداته وصلت للمسؤولين من خلال تويتر، ومواقع التواصل ساعدتني في الوصول إلى صديقة أمي، وإدخال الفرحة إلى قلبها في يوم ونصف بعد بحث استمر 20 عاماً.

الجيل الجديد

وختم “الغامدي” قائلاً: “أنا من الجيل الجديد وعمري 23 عاماً، وأرى أن صداقات زمن الطيبين أنقى وأطهر، القلوب كانت صافيةً ولا توجد مقارنة، الآن ممكن أحد يتخلى عنك في أي لحظة، لكن الزمن الذي كان فيه صدق ووفاء، ما يتخلى الناس عن بعضهم، وهذا اللي جعل أمي تبحث عن صديقتها نوير العتيبي بعد 20 عاماً.