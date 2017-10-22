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حساب المواطن: الأسرة بدل الفرد «وحدة أساسية» مستفيدة من الدعم

مصادر: حساب المواطن يطلق أيقونة المرفقات تمهيداً للصرف

مصادر: حساب المواطن يطلق أيقونة المرفقات تمهيداً للصرف
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أن برنامج حساب المواطن وضع تحدیثاً جدیداً یتعلق بإرفاق المستندات الرسمیة التي تخص المستفیدین والتابعین، تحت أیقونة «المرفقات» حیث یمكِّن جمیع المستفیدین من البرنامج من إدخال المستندات الرسمیة المطلوبة على الموقع الإلكتروني.

وأوضحت المصادر أن تلك المرفقات من أساسیات البرنامج التي لابد على كل فرد الدخول على حسابه الشخصي وإرفاق المستندات المطلوبة حتى یتمكن من الاستفادة من الدعم الذي سیقدم عن طریق حساب المواطن فور الانتھاء من جمیع التحدیثات والتأكد من المستندات المرفقة، طبقاً لـ”الوطن”.

وتوقعت المصادر أنه سیتم إطلاق عملیة الصرف للمستحقین خلال الشھر المقبل، منوهة بأن آخر الإحصائیات الصادرة في 27 مارس 2017، تشير إلى أن عدد المستفیدین المسجلین عبر برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
الأفراد المستقلون التابعون للضمان الاجتماعي بلغوا 476 ألفا و860 فردا، بینما بلغ عدد أرباب الأسر المسجلین 398 ألفا و937 رب أسرة، وبلغ عدد التابعین لھم مليونًا و601 ألفا و444 تابعاً، بینما بلغ عدد أرباب الأسر السعودیین المستفیدین والمسجلین في حساب المواطن مليونًا و807 ألفًا و207، وعدد المواطنات السعودیات المتزوجات من غیر سعودیین المسجلین 9407 سعودیات، وبلغ عدد التابعین لھم 19 ألفا و905 تابعین.

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التعليقات (٢٧)اضف تعليق

  3. ٢٥
    زائر

    الله يستر من تواليها والله يحنا نبي نروح ملح من ها الحساب

    اضافة رد
  4. ٢٤
    زائر

    كيف اعلم انه تم تسجيلي في حساب المواطن . وطريقهادخال البيانات المطلوبه كيف

    اضافة رد
    • ٢٣
      زائر

      ادخل على حسابك الشخصي وبتعرف اما اذا كنت جديد فأختر جديد وسجل بالتوفيق لك ي رب

      اضافة رد
    • ٢٢
      زائر

      ادخل الموقع وسجل المعلومات يجيك رساه على الجوال

      اضافة رد
  6. ٢٠
    زائر

    احد يفيدني .. وش المرفقات يعني وش المطلوب منها ؟

    اضافة رد
  7. ١٩
    زائر

    انا دخلت الموقع ابرفق الاوراق .
    ولا قدرت لان الايقونه فاضيه . يعني لعب وبس

    اضافة رد
    • ١٨
      زائر

      با قى التحديث لا تستعجل اركد ههههههههههههههههههه

      اضافة رد
  12. ١٢
    مواطن

    لا جديد

    الايقونة من فترة وهي ( لا يمكن ارفاق مرفقات )

    اضافة رد
  13. ١١
    زائ9ر

    يقووولن يبوون ينزول ل كل مواطن 350 ريال

    اضافة رد
  17. ٧
    زائر

    واللي ماسجل
    يسجل الان عادي يقبل معه

    اضافة رد
  20. ٤
    زائر

    طيب انا عندي ٤ ذوي احتياجات خاصة وأجار وقرض بنك
    لماذا لم تسئلني عنها
    تسئلون عن الدخل ولا تسئلون عن الالتزامات
    هذا ظلم بعينه
    لازم يكون فيه خانه توضح كل شي

    اضافة رد
  21. ٣
    زائر

    الله يقسم اللي فيه خير يارب ..ننتضر ونشوف النهايه!

    اضافة رد
  23. ١
    زائر

    اللهم لا تورينا السنوات العجاف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم أكفنا شر هذا الحساب

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