مصادر: حساب المواطن يطلق أيقونة المرفقات تمهيداً للصرف

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أن برنامج حساب المواطن وضع تحدیثاً جدیداً یتعلق بإرفاق المستندات الرسمیة التي تخص المستفیدین والتابعین، تحت أیقونة «المرفقات» حیث یمكِّن جمیع المستفیدین من البرنامج من إدخال المستندات الرسمیة المطلوبة على الموقع الإلكتروني.

وأوضحت المصادر أن تلك المرفقات من أساسیات البرنامج التي لابد على كل فرد الدخول على حسابه الشخصي وإرفاق المستندات المطلوبة حتى یتمكن من الاستفادة من الدعم الذي سیقدم عن طریق حساب المواطن فور الانتھاء من جمیع التحدیثات والتأكد من المستندات المرفقة، طبقاً لـ”الوطن”.

وتوقعت المصادر أنه سیتم إطلاق عملیة الصرف للمستحقین خلال الشھر المقبل، منوهة بأن آخر الإحصائیات الصادرة في 27 مارس 2017، تشير إلى أن عدد المستفیدین المسجلین عبر برنامج حساب المواطن على النحو التالي:

الأفراد المستقلون التابعون للضمان الاجتماعي بلغوا 476 ألفا و860 فردا، بینما بلغ عدد أرباب الأسر المسجلین 398 ألفا و937 رب أسرة، وبلغ عدد التابعین لھم مليونًا و601 ألفا و444 تابعاً، بینما بلغ عدد أرباب الأسر السعودیین المستفیدین والمسجلین في حساب المواطن مليونًا و807 ألفًا و207، وعدد المواطنات السعودیات المتزوجات من غیر سعودیین المسجلین 9407 سعودیات، وبلغ عدد التابعین لھم 19 ألفا و905 تابعین.