 «التجارة» تُشهِّر بمواطن تستَّر على «هندي» دَخلُه الشهري 300 ألف ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

«التجارة» تُشهِّر بمواطن تستَّر على «هندي» دَخلُه الشهري 300 ألف ريال

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«التجارة» تُشهِّر بمواطن تستَّر على «هندي» دَخلُه الشهري 300 ألف ريال

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية ضد مواطن ومقيم آسيوي، إثر ثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري.

وأوضحت الوزارة أن المخالفة تمت بالمتاجرة في بيع وتصدير مواد البلاستيك والورق بطريقة غير نظامية لأسواق خارجية في كل من “الهند” و”ماليزيا” و”إندونيسيا”، حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة للحساب البنكي للمتستر عليه خلال عام واحد (3.738.897) ريالاً.

وأظهرت التحقيقات استخدام الوافد المتستر عليه لثلاثة حسابات مصرفية في بنوك مختلفة يتم في أحدها إيداع أكثر من 300 ألف ريال شهرياً لمدة عام.

وقرّرت المحكمة الإدارية تغريم المواطن والمقيم مبلغ (200) ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد المقيم عن البلاد ومنعه من العودة إليها للعمل، وشطب السجل التجاري والترخيص محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

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