 الأحساء.. مراجع يتهجم على موظف في مستشفى الولادة بـ«ساطور» | صحيفة تواصل الالكترونية

الأحساء.. مراجع يتهجم على موظف في مستشفى الولادة بـ«ساطور»

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الأحساء.. مراجع يتهجم على موظف في مستشفى الولادة بـ«ساطور»

تواصل- الأحساء:

تعرَّض أحد موظفي مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، لهجوم من مراجع ثلاثيني بـ”ساطور”.

وقالت مصادر، وفقاً لـ”الحياة”، إن المواطن جاء إلى موظف الاستقبال وهو متوتر، بسبب حالة زوجته الصحية، وتحدث مع أحد الموظفين، ثم تعالت الأصوات وخرج المواطن إلى سيارته ليُحضِر “ساطوراً” ويعود إلى الموظف، ولكن تدخُّل الموجودين حال دون وقوع الاعتداء، وباشرت الدوريات الأمنية الواقعة وضبطت المراجع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة الأحساء فالح الدوسري، “وردنا خطاب من مدير مستشفى الولادة والأطفال عن محاولة تهجم أحد المراجعين على أحد الموظفين، وتمت إحالة الموضوع إلى الجهات المعنية، في الشؤون الصحية، ثم الجهات المختصة، لاتخاذ اللازم”.

وكانت شرطة منطقة الرياض ضبطت الأسبوع الماضي مواطناً متهماً بالاعتداء اللفظي على طبيب مقيم يعمل في أحد المراكز الصحية بمنطقة الرياض، بعد صدور أمر النيابة العامة بذلك، وتفاعلت وزارة الصحة مع القضية في حينها، بعد تداول تسجيل صوتي كشف التعدّي اللفظي من المواطن على الطبيب، بعدما رفض الطبيب منحه إجازة مَرضية غير مستحقة، إذ استقبل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الطبيب وشكره على موقفه.

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