 الخدمة المدنية: الخميس المقبل الموعد الأخير للمرشحين والمرشحات للوظائف الصحية  | صحيفة تواصل الالكترونية

الخدمة المدنية: الخميس المقبل الموعد الأخير للمرشحين والمرشحات للوظائف الصحية 

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الخدمة المدنية: الخميس المقبل الموعد الأخير للمرشحين والمرشحات للوظائف الصحية 

تواصل – فريق التحرير:

نوهت وزارة الخدمة المدنية، بأن نهاية دوام يوم الخميس المقبل الموافق 2 – 12 – 1438هـ، سيكون الموعد الأخير لاستقبال المرشحين والمرشحات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والبالغ عددهم (804) مواطنين ومواطنات، والمعلن عنها في 04 – 11 – 1438هـ، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم واتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية، مؤكدة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح المحددة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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