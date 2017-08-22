متجر سويسري شهير يبدأ بتقديم «برجر الحشرات» للمستهلكين

تواصل – وكالات:

بدأت سلسلة متاجر “كوب”(Coop)، ثاني أكبر سلسلة متاجر في سويسرا، ببيع شطائر برجر تحتوي على دودة الطحين بدعوى أنها غنية بالبروتين.

وشرعت متاجر كوب في بيع الشطائر المذكورة بمدن بازل وبرن وجنيف ولوزان ولوغانو وزيوريخ وفينترتور، وتعد سويسرا هي أول بلد أوروبي يسمح ببيع الحشرات كمادة غذائية في متاجره، بحسب “العربية نت”.

وأفادت تقارير أن إقبال الزبائن على الشطيرة، التي حملت اسم “برجر الحشرات” والتي يشيع استهلاكها في بلدان الشرق الأقصى، كان قليلاً في اليوم الأول.

وسمح تعديل لقانون الأغذية في سويسرا في مايو الماضي، باستخدام بعض أنواع الحشرات مثل دودة الطحين والصراصير والجراد في الأطعمة والصناعات الغذائية الخاصة بالبشر.