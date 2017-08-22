«النيابة» تحذر مراكز الشرط من توقيف المتهمين في القضايا غير المستوجبة

تواصل – الرياض:

حذَّرت النيابة العامة منسوبي مراكز الشُرَط بجميع مناطق المملكة من توقيف المتهمين في الجرائم غير الموجبة للتوقيف، وتوعدتهم بالإجراءات العقابية المنصوص عليها.

وأفاد مصدر أن النيابة العامة أبلغت مراكز الشرط أن التوقيف لا يكون إلا في الجرائم الكبرى والواردة في القرار الوزاري رقم 2000، وفقاً لما نصت عليه المادتين 30 و33 من نظام الإجراءات القضائية.

وأوضحت النيابة أن التعليمات تنص على أنه عند ضبط الشخص المرتكب للجريمة التي لا تستوجب التوقيف، ضرورة استكمال التحقيقات معه بكل دقة شاملة الإفراج عنه بما يضمن الوصول إليه، وضمّ متطلبات القضية من تقارير كيميائية وفنية وصحية وسوابق وأوراق الكفالة والهويّات، وعدم إحالتها للنيابة العامة إلا بعد اكتمالها.