مليون ريال دعم من «مركز الملك سلمان للشباب» إلى «جمعية الأطفال المعاقين»

تواصل- فريق التحرير:

بناء على توجيه من نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قدمّ مركز الملك سلمان للشباب تبرعاً كريماً قدره مليون ريال لجمعية الأطفال المعاقين لدعم برنامج “التدخل المبكر”، الذي تطبقه مراكز الجمعية في إطار جهودها لتحجيم سلبيات الإعاقة.

ورفع الأمين العام لجمعية الأطفال المعاقين عوض الغامدي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب خادم الحرمين الشريفين، لما تفضل به سموه من توجيه كريم لدعم الجمعية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل إضافة لسجل مميز من التفاعل والمساندة من سموه للجمعية ومشروعاتها وبرامجها، الأمر الذي تواصل على مدى أكثر من عشر سنوات منذ افتتاح مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعاقين في حائل، وصولاً إلى شمول الجمعية ضمن مشروع نائب خادم الحرمين الشريفين لدعم الجمعيات الخيرية في منطقة الرياض، والذي خصص له سموه 23 مليون ريال من حسابه الخاص “.

ووصف الغامدي، المبادرة بأنها ” تجسيد لإيمان سموه بالدور المتنامي الذي يقوم به قطاع العمل الخيري في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية حاجة المجتمع جنباً إلى جنب مع جهود الدولة. “.

وذكر “أن تلك المبادرة الكريمة هي امتداد للدعم السخي الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للجمعيات الخيرية، ولما تتبناه من برامج لخدمة المواطن وتنميته “.