 مليون ريال دعم من «مركز الملك سلمان للشباب» إلى «جمعية الأطفال المعاقين» | صحيفة تواصل الالكترونية

مليون ريال دعم من «مركز الملك سلمان للشباب» إلى «جمعية الأطفال المعاقين»

0
مليون ريال دعم من «مركز الملك سلمان للشباب» إلى «جمعية الأطفال المعاقين»

تواصل- فريق التحرير:

بناء على توجيه من نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قدمّ مركز الملك سلمان للشباب تبرعاً كريماً قدره مليون ريال لجمعية الأطفال المعاقين لدعم برنامج “التدخل المبكر”، الذي تطبقه مراكز الجمعية في إطار جهودها لتحجيم سلبيات الإعاقة.

ورفع الأمين العام لجمعية الأطفال المعاقين عوض الغامدي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب خادم الحرمين الشريفين، لما تفضل به سموه من توجيه كريم لدعم الجمعية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل إضافة لسجل مميز من التفاعل والمساندة من سموه للجمعية ومشروعاتها وبرامجها، الأمر الذي تواصل على مدى أكثر من عشر سنوات منذ افتتاح مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعاقين في حائل، وصولاً إلى شمول الجمعية ضمن مشروع نائب خادم الحرمين الشريفين لدعم الجمعيات الخيرية في منطقة الرياض، والذي خصص له سموه 23 مليون ريال من حسابه الخاص “.

ووصف الغامدي، المبادرة بأنها ” تجسيد لإيمان سموه بالدور المتنامي الذي يقوم به قطاع العمل الخيري في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية حاجة المجتمع جنباً إلى جنب مع جهود الدولة. “.

وذكر “أن تلك المبادرة الكريمة هي امتداد للدعم السخي الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للجمعيات الخيرية، ولما تتبناه من برامج لخدمة المواطن وتنميته “.

شاهد ايضا

الأحساء.. مراجع يتهجم على موظف في مستشفى الولادة بـ«ساطور»

الأحساء.. مراجع يتهجم على موظف في مستشفى الولادة بـ«ساطور»

«النيابة» تحذر مراكز الشرط من توقيف المتهمين في القضايا غير المستوجبة

«النيابة» تحذر مراكز الشرط من توقيف المتهمين في القضايا غير المستوجبة

«التجارة» تُشهِّر بمواطن تستَّر على «هندي» دَخلُه الشهري 300 ألف ريال

«التجارة» تُشهِّر بمواطن تستَّر على «هندي» دَخلُه الشهري 300 ألف ريال

«الشؤون الإسلامية»: خطة متكاملة لتوعية الحجاج مبنية على 400 محور علمي

«الشؤون الإسلامية»: خطة متكاملة لتوعية الحجاج مبنية على 400 محور علمي

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>