«شرطة جدة» تضبط «الراقص في الإشارة» وتوضّح التفاصيل

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن الدوريات السِّرية بإدارة دوريات أمن محافظة جدة بالتنسيق مع دوريات العاصمة المقدسة تمكّنت من ضبط الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بالرقص أمام سيارات متوقفة في إشارة ضوئية، وذلك بعد جمع المعلومات الأمنية والتحريات السرية اللازمة.

وأوضح العقيد القرشي، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو اتضح أنه حَدثٌ يبلغ من العمر ١٤ عاماً، تم إيقافه لسماع أقواله من قِبل مركز الشرطة المختص تمهيداً لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص، وتم تصوير المقطع المتداول بإشارة ضوئية مرورية في شارع (الأمير محمد بن عبدالعزيز).

وأشار إلى أن الفعل الذي ارتكبه هذا الفتى وتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي يعد تعطيلاً للحركة المرورية وإخلالاً بالآداب العامة، وتعاملت معه الجهاتُ الأمنية بدءًا من تحليل مقطع الفيديو حتى الوصول للشخص.