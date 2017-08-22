 «الشؤون الإسلامية»: خطة متكاملة لتوعية الحجاج مبنية على 400 محور علمي | صحيفة تواصل الالكترونية

«الشؤون الإسلامية»: خطة متكاملة لتوعية الحجاج مبنية على 400 محور علمي

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«الشؤون الإسلامية»: خطة متكاملة لتوعية الحجاج مبنية على 400 محور علمي

تواصل – فريق التحرير:

أكد الشيخ طلال بن أحمد العقيل، مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس لجنة البرامج التوعوية الإعلامية، أن الوزارة أكملت إعداد برامج توعية الحجاج وتصويرها منذ 8 أشهر، وأن الوزير اعتمد الخطة قبل ذلك بشهرين.

وأوضح أن خطة الحج هذا العام هي خطة متكاملة ومبنية على أسس علمية وتخطيط دقيق وعناصر ومراحل مترابطة ذات محاور تركز على نشر مفهوم دين الإسلام العظيم ومحاسنه وآدابه الشرعية، وتدعم تطلعات الوزير لنشر المفاهيم الصحيحة والتنبيه على مجموعة من المخالفات التي قد يقع فيها بعض المسلمين عن جهل للحكم أو بدون قصد أو من خلال النسيان والإرهاق الناتج عن الجهد المبذول خاصة من كبار السن.

وأشار إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف تم إعداد خارطة طريق واضحة لتنفيذ الرؤية وإعداد البرامج المطلوبة لنشر العلم والمعرفة والثقافة الإسلامية من خلال وسائل التعليم وعبر 400 محور شرعي وعلمي تحقق أهداف الخطة العامة.

ولفت إلى أن الوزارة وفرت عدة وسائل للرد على أسئلة الحجاج متاحة على مدار الساعة دون جهد وعناء، وذلك ليضمن الحاج حصوله على المعلومة الصحيحة ويحج كما حجّ النبي صلى الله عليه وسلم.

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