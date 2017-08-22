التماس كهربائي يتسبب في حريق محلات تجارية بـ«تبوك»

تواصل – فريق التحرير:

كشف الدفاع المدني بمنطقة تبوك عن تليقه بلاغاً عن اندلاع حريق في محلين تجاريين داخل مجمع تجاري مكشوف بحي الراجحي بمدينة تبوك.

ووفق بيان حصلت “تواصل” على نسخة منه فقد صرح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام علي المسعودي تلقهم بلاغ في تمام الساعة (06:54) من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1438/11/30 هـ عن حريق محل داخل مجمع تجاري بحي الراجحي بمدينة تبوك.

وأوضح أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في محلين تجاريين داخل مجمع تجاري مكشوف، وتمت مباشرة الحادث والتأكد من إخماد الحريق وتأمين الموقع.

وأضاف المسعودي أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات، موضحاً أنه من خلال المعاينة اتضح أن “سبب الحادث التماس كهربائي في التمديدات الكهربائية داخل المحل”

وشدد الدفاع المدني بالمنطقة على المجمعات التجارية بضرورة توفير وسائل السلامة الواجب توفرها داخل المجمع والمحال التجارية الموجودة بها، ومتابعة صيانتها بشكل مستمر حفاظاً على الأرواح والممتلكات.