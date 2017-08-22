جولة مصوّرة في رحاب المسجد النبوي تكشف الخدمات المقدمة للحجيج

تواصل – واس:

“عربات الجولف تنقل كبار السن من الحجاج، اهتمام عال بكافة المرافق، تقديم كافة الخدمات للحجيج في مختلف القطاعات الأمنية والخدمية والصحية” تلك المشاهد وغيرها رصدتها عدسة “واس” خلال جولة مصورة له داخل ساحات المسجد النبوي أمس.

ورصدت الكاميرا توافد أعدادٍ غفيرة من الحجاج والزائرين من مختلف الجنسيات إلى أبواب المسجد النبوي الشريف، لأداء الصلوات المفروضة، وللسلام على نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، حيث تواصل مختلف الجهات والقطاعات الأمنية والخدمية والصحية والخيرية تقديم خدماتها لضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم بيسر وأمان.

وتبدو مشاهد عربات (الجولف) التي تنقل كبار السن من الحجاج والزائرين، منظراً مألوفاً في ساحات المسجد النبوي، حيث كلّفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عدداً من كوادرها بالتجوّل بالعربات في أرجاء الساحات، لمساعدة العاجزين والمرضى ونقلهم إلى أبواب المسجد النبوي، وخدمتهم في كافة المرافق التابعة له، والتي تمثّل جانباً من منظومة الخدمات الشاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لينعم ضيوف الرحمن بالراحة والطمأنينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل توجههم إلى بيت الله الحرام للالتحاق بجموع المسلمين في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج.