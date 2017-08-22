 ميزة جديدة في «واتسآب» على «ويندوز فون».. تعرَّف عليها | صحيفة تواصل الالكترونية

ميزة جديدة في «واتسآب» على «ويندوز فون».. تعرَّف عليها

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ميزة جديدة في «واتسآب» على «ويندوز فون».. تعرَّف عليها

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “فيسبوك” تحديثاً جديداً لخدمة التراسل الفوري “واتسآب” التابعة لها على منصة ويندوز فون، والذي يوفر للمستخدمين عدد من المميزات الجديدة التي تأتي على رأسها ميزة “Delete for Everyone”.

وقال موقع “mspoweruser” الأمريكي: إن “نسخة واتسآب الجديدة على ويندوز فون تحمل الإصدار 2.17.246.0، وتتيح لمستخدمي ويندوز فون عبر الميزة الجديدة حذف أي رسالة قاموا بإرسالها إلى أحد الأصدقاء بكل سهولة من كلا الطرفين سواء المرسل أو المتلقي؛ الأمر الذي قد يعتبر مفيد للبعض خاصة عند إرسال بعض الرسائل عن طريق الخطأ.

ومن المنتظر أن يصل الإصدار النهائي من هذه الميزة في وقت قريب لكافة المستخدمين، فيما يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في سرعة الحصول على هذه الميزة الجديدة تحميل النسخة التجريبية من واتس آب عبر متجر ويندوز فون بكل سهولة.

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