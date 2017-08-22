مكة.. ضبط 50 ذبيحة «متعفِّنة» و10 عربات لنقل اللحوم

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرقة رقابية في بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة من ضبط ومصادرة (50) ذبيحة فاسدة ومتعفنة وغير صالحة للاستهلاك اﻵدمي، و(10) عربات لنقل اللحوم، وذلك خلال الجولة التي نفذها مراقبو البلدية أمس على المسلخ بمشاركة فرقة من الدوريات الأمنية.

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، إن البلدية اتخذت كافة تدابيرها الوقائية لرصد وضبط أي عمليات ذبح تتم بطرق غير صحية وغير نظامية، سواءً داخل المسلخ أو خارجه.

ولفت إلى أن البلدية تلاحظ في مثل هذه الفترة تزايد تلك الظاهرة وخطورتها الصحية، حيث يتم خلال هذه الأيام تنفيذ حملات واسعة بمساندة الفرق الأمنية المشتركة على كافة مواقع المسالخ ومحال اللحوم وعلى مدار الساعة لمراقبة دخول وخروج اللحوم والقيام بحملات مكثفة على المطابخ للتأكد من سلامة كل ما يعرض من اللحوم ومنتجاتها والمواد الغذائية حفاظاً على سلامة ما يقدم لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد عراقي أهمية اتباع الاشتراطات الصحية في عملية الذبح والتأكد من سلامة المواشي وإخضاع الذبائح للكشف البيطري لضمان سلامة كل ما يقدم لضيوف الرحمن، موجهاً الدعوة للجميع للتبليغ عن أي مخالفات في هذا الصدد، لافتاً إلى وجود العديد من الفرق الميدانية التي شكلتها البلدية للقيام بعملية الرقابة والمتابعة المستمرة لجميع أماكن بيع وحفظ المواد الغذائية واللحوم والتأكد من سلامتها.